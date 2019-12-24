RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:22

  Кочевник написав:Так коли потрібно скасовувати пролонгацію/розривати триденні депозити?
на 9й день и на 40й день
flysoulfly
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 13.01.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:47

  Alien написав:
  Sense Bank написав:
  cohan написав:а про 13% обещаных и 12% сейчас - это у меня бага, или таки обешали 13 ?

Уточніть, будь ласка, ви зараз який депозит маєте на увазі? "Мобільний", "Прибутковий"?
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Ярославе (чи краще капітане Підтримко? :))- ось тут viewtopic.php?p=5547315#p5547315 на форумі процитована інформація скопійована з застосунку Сенсу від 28 лютого. А там поміж іншого анонсувались такі зміни:
Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року
Запускаємо новий депозит "Швидкий"...
▪ ставки: у гривні — 13% річних...
Додаємо терміни 7 та 14 днів у гривні до вкладу "Прибутковий" та підвищуємо ставки:
▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних;
▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних...

А тепер погляньте у додаток та скажіть чи відповідають анонсовані ставки реальним? Схоже на традиційний для банку - пшик :(

Точно - что пшик, то пшик. Сегодня оформила 3-х дневный, срок вклада указан с 10-го по 13-е марта. Но позвольте, ведь это не трёхдневный депо - это четырёхдневный депо (10-тое, 11-тое,12-тое и 13-тое число) и это реально была недобросовестная реклама от аллы. Сначала анонсировали ставку 13%, потом пошли разговоры 0 12-ти % + 0,5 % за продление. А кончилось всё голыми 12-тью процентами в сухом остатке и на 4, а не 3 дня. Посмотрим ещё сколько %%-в выплатят за эти 4 дня. Специально с мужем открыли 2 вклада - один продлится, а другой расторгнется, чтобы просчитать все варианты :evil:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 04.12.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 676677678679
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 106, 107, 108
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1072 197219
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 22:44
Кочевник
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3030
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3895)
10.03.2023 23:52
Sense Bank (6782)
10.03.2023 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.