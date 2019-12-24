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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:22
Кочевник написав:
Так коли потрібно скасовувати пролонгацію/розривати триденні депозити?
на 9й день и на 40й день
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:47
Alien написав: Sense Bank написав: cohan написав:
а про 13% обещаных и 12% сейчас - это у меня бага, или таки обешали 13 ?
Уточніть, будь ласка, ви зараз який депозит маєте на увазі? "Мобільний", "Прибутковий"?
/капітан Підтримка, Ярослав
Ярославе (чи краще капітане Підтримко?
)- ось тут viewtopic.php?p=5547315#p5547315
на форумі процитована інформація скопійована з застосунку Сенсу від 28 лютого. А там поміж іншого анонсувались такі зміни:
Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року
Запускаємо новий депозит "Швидкий"...
▪ ставки: у гривні — 13% річних...
Додаємо терміни 7 та 14 днів у гривні до вкладу "Прибутковий" та підвищуємо ставки:
▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних;
▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних...
А тепер погляньте у додаток та скажіть чи відповідають анонсовані ставки реальним? Схоже на традиційний для банку - пшик
Точно - что пшик, то пшик. Сегодня оформила 3-х дневный, срок вклада указан с 10-го по 13-е марта. Но позвольте, ведь это не трёхдневный депо - это четырёхдневный депо (10-тое, 11-тое,12-тое и 13-тое число) и это реально была недобросовестная реклама от аллы. Сначала анонсировали ставку 13%, потом пошли разговоры 0 12-ти % + 0,5 % за продление. А кончилось всё голыми 12-тью процентами в сухом остатке и на 4, а не 3 дня. Посмотрим ещё сколько %%-в выплатят за эти 4 дня. Специально с мужем открыли 2 вклада - один продлится, а другой расторгнется, чтобы просчитать все варианты
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