RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:22

  Кочевник написав:Так коли потрібно скасовувати пролонгацію/розривати триденні депозити?
на 9й день и на 40й день
flysoulfly
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 13.01.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:47

  Alien написав:
  Sense Bank написав:
  cohan написав:а про 13% обещаных и 12% сейчас - это у меня бага, или таки обешали 13 ?

Уточніть, будь ласка, ви зараз який депозит маєте на увазі? "Мобільний", "Прибутковий"?
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Ярославе (чи краще капітане Підтримко? :))- ось тут viewtopic.php?p=5547315#p5547315 на форумі процитована інформація скопійована з застосунку Сенсу від 28 лютого. А там поміж іншого анонсувались такі зміни:
Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року
Запускаємо новий депозит "Швидкий"...
▪ ставки: у гривні — 13% річних...
Додаємо терміни 7 та 14 днів у гривні до вкладу "Прибутковий" та підвищуємо ставки:
▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних;
▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних...

А тепер погляньте у додаток та скажіть чи відповідають анонсовані ставки реальним? Схоже на традиційний для банку - пшик :(

Точно - что пшик, то пшик. Сегодня оформила 3-х дневный, срок вклада указан с 10-го по 13-е марта. Но позвольте, ведь это не трёхдневный депо - это четырёхдневный депо (10-тое, 11-тое,12-тое и 13-тое число) и это реально была недобросовестная реклама от аллы. Сначала анонсировали ставку 13%, потом пошли разговоры 0 12-ти % + 0,5 % за продление. А кончилось всё голыми 12-тью процентами в сухом остатке и на 4, а не 3 дня. Посмотрим ещё сколько %%-в выплатят за эти 4 дня. Специально с мужем открыли 2 вклада - один продлится, а другой расторгнется, чтобы просчитать все варианты :evil:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1321
З нами з: 04.12.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 00:49

  Кассандра написав:Сегодня оформила 3-х дневный, срок вклада указан с 10-го по 13-е марта. Но позвольте, ведь это не трёхдневный депо - это четырёхдневный депо (10-тое, 11-тое,12-тое и 13-тое число) и это реально была недобросовестная реклама от аллы.


с одной стороны вы правы - должны были назвать четырехдневный депо.
но с другой стороны банк должен платить проценты только за полные дни. т.е. 11е и 12е.
вам станет легче?
mephala
 
Повідомлень: 7955
З нами з: 07.04.14
Подякував: 228 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 01:22

  mephala написав:
  Кассандра написав:Сегодня оформила 3-х дневный, срок вклада указан с 10-го по 13-е марта. Но позвольте, ведь это не трёхдневный депо - это четырёхдневный депо (10-тое, 11-тое,12-тое и 13-тое число) и это реально была недобросовестная реклама от аллы.


с одной стороны вы правы - должны были назвать четырехдневный депо.
но с другой стороны банк должен платить проценты только за полные дни. т.е. 11е и 12е.
вам станет легче?

Согласна что то, о чём вы говорите - есть истина и общеизвестный факт. Но я не об этом хотела сказать, я сейчас говорю о недобросовестной рекламе от аллы - она обещала одни ставки по депо, а в результате выкатили совсем другие. Со сроком депо тоже прокол. Теперь я хочу увидеть что будет с начислением %%, потому как начисление %% алла обещала, начиная уже с первого дня депозита, т.е в моём конкретном случае с 10-го марта. Поэтому мы с мужем посмотрим как будет на деле и после этого примем решение по этому поводу
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1321
З нами з: 04.12.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 05:54

Re: Sense Bank

Як в сенс супер (насправді ніт) апп дізнатися IBAN рахунку до якого прив'язана картка?
Maxwe11
 
Повідомлень: 139
З нами з: 04.09.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 06:13

Maxwe11 Тяпаєте по карті, вверху справа від назви карти три риски, натискаєте, інформація про рахунок, QR-код і реквізити рахунку.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5687
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 07:15

  mephala написав:
  Кассандра написав:Сегодня оформила 3-х дневный, срок вклада указан с 10-го по 13-е марта. Но позвольте, ведь это не трёхдневный депо - это четырёхдневный депо (10-тое, 11-тое,12-тое и 13-тое число) и это реально была недобросовестная реклама от аллы.


с одной стороны вы правы - должны были назвать четырехдневный депо.
но с другой стороны банк должен платить проценты только за полные дни. т.е. 11е и 12е.
вам станет легче?

Вибачте я не згоден з твердженням, що "банк должен". Те до чого банки в підсумку населення привчили зовсім не "должен". Насправді нема такого обов'язкового поняття що відсотки платяться тільки за "полные дни". І овернайти тому підтвердження. А ще є такі кредити, коли кошти позичаються вранці а повертаються до певного часу того ж дня і за них позичальник також сплачує %% хоча кошти у нього навіть не "ночували". Тому відсотки за неповний день існують і це для банків нормальна практика. Більше того оця маячня коли банки привчили населення що відсотки за день внесення та день повернення депозиту не сплачуються теж з'явилась відносно недавно. До цього існувало інше правило "день внесення та день повернення - вважаються за 1 повний банківський день" на який відсотки нараховуються. Іншими словами відсотки нараховувались за той день, на ранок якого кошти обліковувались на депозиті. На день відкриття депо коштів було нуль тому і відсотків було нуль, а на день повернення депозиту кошти були і хоч цього дня кошти вкладнику повертались банк мав нараховувати та сплачувати відсотки як за повний банківський день. І це було правило обов'язкове для усіх банків. Спаплюжили цю систему при переході на МСБО - саме тоді банкам надали право самим визначати правила нарахування відсотків, головне прописати ці правила у власній обліковій політиці. Ну і в угодах. От тоді банки і стали придумувати хто на що здатен. Але в багатьох операціях правило "день внесення та день повернення = одному повному дню" лишилось і навіть зустрічав що і по вкладам фіз.осіб деякі банки продовжують це правило використовувати.
Alien
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 12.01.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 07:18

Re: Sense Bank

  Кассандра написав:Согласна что то, о чём вы говорите - есть истина и общеизвестный факт. Но я не об этом хотела сказать, я сейчас говорю о недобросовестной рекламе от аллы - она обещала одни ставки по депо, а в результате выкатили совсем другие. Со сроком депо тоже прокол. Теперь я хочу увидеть что будет с начислением %%, потому как начисление %% алла обещала, начиная уже с первого дня депозита, т.е в моём конкретном случае с 10-го марта. Поэтому мы с мужем посмотрим как будет на деле и после этого примем решение по этому поводу


Аналогично
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 703
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 676677678679
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 106, 107, 108
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1073 197314
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 бер, 2023 06:47
Alien
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3032
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6788)
11.03.2023 07:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.