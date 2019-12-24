Додано: Суб 11 бер, 2023 07:15

mephala написав: Кассандра написав: Сегодня оформила 3-х дневный, срок вклада указан с 10-го по 13-е марта. Но позвольте, ведь это не трёхдневный депо - это четырёхдневный депо (10-тое, 11-тое,12-тое и 13-тое число) и это реально была недобросовестная реклама от аллы. Сегодня оформила 3-х дневный, срок вклада указан с 10-го по 13-е марта. Но позвольте, ведь это не трёхдневный депо - это четырёхдневный депо (10-тое, 11-тое,12-тое и 13-тое число) и это реально была недобросовестная реклама от аллы.



с одной стороны вы правы - должны были назвать четырехдневный депо.

но с другой стороны банк должен платить проценты только за полные дни. т.е. 11е и 12е.

вам станет легче? с одной стороны вы правы - должны были назвать четырехдневный депо.но с другой стороны банк должен платить проценты только за полные дни. т.е. 11е и 12е.вам станет легче?

Вибачте я не згоден з твердженням, що "банк должен". Те до чого банки в підсумку населення привчили зовсім не "должен". Насправді нема такого обов'язкового поняття що відсотки платяться тільки за "полные дни". І овернайти тому підтвердження. А ще є такі кредити, коли кошти позичаються вранці а повертаються до певного часу того ж дня і за них позичальник також сплачує %% хоча кошти у нього навіть не "ночували". Тому відсотки за неповний день існують і це для банків нормальна практика. Більше того оця маячня коли банки привчили населення що відсотки за день внесення та день повернення депозиту не сплачуються теж з'явилась відносно недавно. До цього існувало інше правило "день внесення та день повернення - вважаються за 1 повний банківський день" на який відсотки нараховуються. Іншими словами відсотки нараховувались за той день, на ранок якого кошти обліковувались на депозиті. На день відкриття депо коштів було нуль тому і відсотків було нуль, а на день повернення депозиту кошти були і хоч цього дня кошти вкладнику повертались банк мав нараховувати та сплачувати відсотки як за повний банківський день. І це було правило обов'язкове для усіх банків. Спаплюжили цю систему при переході на МСБО - саме тоді банкам надали право самим визначати правила нарахування відсотків, головне прописати ці правила у власній обліковій політиці. Ну і в угодах. От тоді банки і стали придумувати хто на що здатен. Але в багатьох операціях правило "день внесення та день повернення = одному повному дню" лишилось і навіть зустрічав що і по вкладам фіз.осіб деякі банки продовжують це правило використовувати.