на 9й день и на 40й день
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:22
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:47
Точно - что пшик, то пшик. Сегодня оформила 3-х дневный, срок вклада указан с 10-го по 13-е марта. Но позвольте, ведь это не трёхдневный депо - это четырёхдневный депо (10-тое, 11-тое,12-тое и 13-тое число) и это реально была недобросовестная реклама от аллы. Сначала анонсировали ставку 13%, потом пошли разговоры 0 12-ти % + 0,5 % за продление. А кончилось всё голыми 12-тью процентами в сухом остатке и на 4, а не 3 дня. Посмотрим ещё сколько %%-в выплатят за эти 4 дня. Специально с мужем открыли 2 вклада - один продлится, а другой расторгнется, чтобы просчитать все варианты
Додано: Суб 11 бер, 2023 00:49
с одной стороны вы правы - должны были назвать четырехдневный депо.
но с другой стороны банк должен платить проценты только за полные дни. т.е. 11е и 12е.
вам станет легче?
Додано: Суб 11 бер, 2023 01:22
Согласна что то, о чём вы говорите - есть истина и общеизвестный факт. Но я не об этом хотела сказать, я сейчас говорю о недобросовестной рекламе от аллы - она обещала одни ставки по депо, а в результате выкатили совсем другие. Со сроком депо тоже прокол. Теперь я хочу увидеть что будет с начислением %%, потому как начисление %% алла обещала, начиная уже с первого дня депозита, т.е в моём конкретном случае с 10-го марта. Поэтому мы с мужем посмотрим как будет на деле и после этого примем решение по этому поводу
Додано: Суб 11 бер, 2023 05:54
Re: Sense Bank
Як в сенс супер (насправді ніт) апп дізнатися IBAN рахунку до якого прив'язана картка?
Додано: Суб 11 бер, 2023 06:13
Maxwe11 Тяпаєте по карті, вверху справа від назви карти три риски, натискаєте, інформація про рахунок, QR-код і реквізити рахунку.
Додано: Суб 11 бер, 2023 07:15
Вибачте я не згоден з твердженням, що "банк должен". Те до чого банки в підсумку населення привчили зовсім не "должен". Насправді нема такого обов'язкового поняття що відсотки платяться тільки за "полные дни". І овернайти тому підтвердження. А ще є такі кредити, коли кошти позичаються вранці а повертаються до певного часу того ж дня і за них позичальник також сплачує %% хоча кошти у нього навіть не "ночували". Тому відсотки за неповний день існують і це для банків нормальна практика. Більше того оця маячня коли банки привчили населення що відсотки за день внесення та день повернення депозиту не сплачуються теж з'явилась відносно недавно. До цього існувало інше правило "день внесення та день повернення - вважаються за 1 повний банківський день" на який відсотки нараховуються. Іншими словами відсотки нараховувались за той день, на ранок якого кошти обліковувались на депозиті. На день відкриття депо коштів було нуль тому і відсотків було нуль, а на день повернення депозиту кошти були і хоч цього дня кошти вкладнику повертались банк мав нараховувати та сплачувати відсотки як за повний банківський день. І це було правило обов'язкове для усіх банків. Спаплюжили цю систему при переході на МСБО - саме тоді банкам надали право самим визначати правила нарахування відсотків, головне прописати ці правила у власній обліковій політиці. Ну і в угодах. От тоді банки і стали придумувати хто на що здатен. Але в багатьох операціях правило "день внесення та день повернення = одному повному дню" лишилось і навіть зустрічав що і по вкладам фіз.осіб деякі банки продовжують це правило використовувати.
Додано: Суб 11 бер, 2023 07:18
Re: Sense Bank
Аналогично
Додано: Суб 11 бер, 2023 08:42
алла сплачує три дні проценти? от і назвала його триденним.
а те що ми звикли дивитись на дати - це також наша звичка і до чого нас привчили.
тому мене дивує що ви прокоментували нарахування відсотків але пропустили як банку називати депозит.
ЗІ
чи таки є обов’язкові правила як банки повинні називати депозити?
Додано: Суб 11 бер, 2023 08:56
ИМХО прокол только с %%. да и то сомнительно что это прокол а не банальная очепятка когда кто то переслал инфу подчиненным.
меня сразу смутило было что выкатили два депозита с разным сроком (3 и 7 дней) и одним и тем же процентом (13%).
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], idealstorm, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|