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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:07

  mephala написав:
  Alien написав:Вибачте я не згоден з твердженням, що "банк должен". Те до чого банки в підсумку населення привчили зовсім не "должен". Насправді нема такого обов'язкового поняття що


алла сплачує три дні проценти? от і назвала його триденним.
а те що ми звикли дивитись на дати - це також наша звичка і до чого нас привчили.
тому мене дивує що ви прокоментували нарахування відсотків але пропустили як банку називати депозит.

ЗІ
чи таки є обов’язкові правила як банки повинні називати депозити?

Ну, если есть замануха и она не в пользу потребителя, то это вполне обоснование обратиться к Лобайчук.
idealstorm
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  #<1 ... 677678679680
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