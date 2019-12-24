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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 бер, 2023 09:07
mephala написав: Alien написав:
Вибачте я не згоден з твердженням, що "банк должен". Те до чого банки в підсумку населення привчили зовсім не "должен". Насправді нема такого обов'язкового поняття що
алла сплачує три дні проценти? от і назвала його триденним.
а те що ми звикли дивитись на дати - це також наша звичка і до чого нас привчили.
тому мене дивує що ви прокоментували нарахування відсотків але пропустили як банку називати депозит.
ЗІ
чи таки є обов’язкові правила як банки повинні називати депозити?
Ну, если есть замануха и она не в пользу потребителя, то это вполне обоснование обратиться к Лобайчук.
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