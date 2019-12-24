RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:07

  mephala написав:
  Alien написав:Вибачте я не згоден з твердженням, що "банк должен". Те до чого банки в підсумку населення привчили зовсім не "должен". Насправді нема такого обов'язкового поняття що


алла сплачує три дні проценти? от і назвала його триденним.
а те що ми звикли дивитись на дати - це також наша звичка і до чого нас привчили.
тому мене дивує що ви прокоментували нарахування відсотків але пропустили як банку називати депозит.

ЗІ
чи таки є обов’язкові правила як банки повинні називати депозити?

Ну, если есть замануха и она не в пользу потребителя, то это вполне обоснование обратиться к Лобайчук.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:37

idealstorm
есть два банка. у обоих есть депо на три месяца.
первый дает честных три календарных месяца а второй 93 дня.
кстати есть такие же расклады и по годовым депо - есть кто дает честно год а есть 370 дней.
тоже повод писать? я не оправдываю банки - просто много че зависит от наших привычек и не имеет под собой нормативной или законодательной базы.

ЗЫ
знаю один банк который писал в буклетах название годовой депозит а реально оформлял 13 месяцев в договоре.
mephala
 
Повідомлень: 7958
З нами з: 07.04.14
Подякував: 228 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:26

А кто-то оформил "Швидкий" в четверг, 9 марта? Какая при этом дата окончания высвечивается, случайно не 13 марта?
Я вот вчера, в пятницу, открыл этот депозит, так дата окончания - 13.03 (понедельник) Может это из-за того, что третий день приходится на воскресенье?
Еще сегодня (на следующий день после открытия) показывает годовую процентную ставку - 0,01%. Это глюк или так задумано?
AZTECA
 
Повідомлень: 62
З нами з: 28.02.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:32

Re: Sense Bank

  AZTECA написав:А кто-то оформил "Швидкий" в четверг, 9 марта? Какая при этом дата окончания высвечивается, случайно не 13 марта?

В четвер висвічувалась дата 12.03. А сьогодні у суботу 11.03.горить 15.03. (бо відмінити пролонгацію на вихідних вже не можна) і кількість днів 4 з 6. Тобто до закінчення триденного депо лишилось 4 дні. Ну хіба не оксюморон? Підтримка - агов - ваш банк хіба не суперечить власним умовам? ;)
Alien
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 12.01.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:45

Re: Sense Bank

Открыл сегодня еще 1 быстрый депозит - прогресс 4/3 дней.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:47

  vpchelko написав:Открыл сегодня еще 1 быстрый депозит - прогресс 4/3 дней.

Зазвичай депо відкриті на вихідних у сенсі відкривались понеділком. Тому якщо вони вам заплатять за 4 дні то ще й непогано виглядає
Alien
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 12.01.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 677678679680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 106, 107, 108
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1078 197624
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 бер, 2023 10:06
Alien
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1667)
11.03.2023 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.