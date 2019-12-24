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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 бер, 2023 09:07
mephala написав: Alien написав:
Вибачте я не згоден з твердженням, що "банк должен". Те до чого банки в підсумку населення привчили зовсім не "должен". Насправді нема такого обов'язкового поняття що
алла сплачує три дні проценти? от і назвала його триденним.
а те що ми звикли дивитись на дати - це також наша звичка і до чого нас привчили.
тому мене дивує що ви прокоментували нарахування відсотків але пропустили як банку називати депозит.
ЗІ
чи таки є обов’язкові правила як банки повинні називати депозити?
Ну, если есть замануха и она не в пользу потребителя, то это вполне обоснование обратиться к Лобайчук.
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idealstorm
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Додано: Суб 11 бер, 2023 10:37
idealstorm
есть два банка. у обоих есть депо на три месяца.
первый дает честных три календарных месяца а второй 93 дня.
кстати есть такие же расклады и по годовым депо - есть кто дает честно год а есть 370 дней.
тоже повод писать? я не оправдываю банки - просто много че зависит от наших привычек и не имеет под собой нормативной или законодательной базы.
ЗЫ
знаю один банк который писал в буклетах название годовой депозит а реально оформлял 13 месяцев в договоре.
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mephala
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:26
А кто-то оформил "Швидкий" в четверг, 9 марта? Какая при этом дата окончания высвечивается, случайно не 13 марта?
Я вот вчера, в пятницу, открыл этот депозит, так дата окончания - 13.03 (понедельник) Может это из-за того, что третий день приходится на воскресенье?
Еще сегодня (на следующий день после открытия) показывает годовую процентную ставку - 0,01%. Это глюк или так задумано?
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AZTECA
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:32
AZTECA написав:
А кто-то оформил "Швидкий" в четверг, 9 марта? Какая при этом дата окончания высвечивается, случайно не 13 марта?
В четвер висвічувалась дата 12.03. А сьогодні у суботу 11.03.горить 15.03. (бо відмінити пролонгацію на вихідних вже не можна) і кількість днів 4 з 6. Тобто до закінчення триденного депо лишилось 4 дні. Ну хіба не оксюморон? Підтримка - агов - ваш банк хіба не суперечить власним умовам?
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Alien
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:45
Открыл сегодня еще 1 быстрый депозит - прогресс 4/3 дней.
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vpchelko
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:47
vpchelko написав:
Открыл сегодня еще 1 быстрый депозит - прогресс 4/3 дней.
Зазвичай депо відкриті на вихідних у сенсі відкривались понеділком. Тому якщо вони вам заплатять за 4 дні то ще й непогано виглядає
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Alien
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