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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:07

  mephala написав:
  Alien написав:Вибачте я не згоден з твердженням, що "банк должен". Те до чого банки в підсумку населення привчили зовсім не "должен". Насправді нема такого обов'язкового поняття що


алла сплачує три дні проценти? от і назвала його триденним.
а те що ми звикли дивитись на дати - це також наша звичка і до чого нас привчили.
тому мене дивує що ви прокоментували нарахування відсотків але пропустили як банку називати депозит.

ЗІ
чи таки є обов’язкові правила як банки повинні називати депозити?

Ну, если есть замануха и она не в пользу потребителя, то это вполне обоснование обратиться к Лобайчук.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:37

idealstorm
есть два банка. у обоих есть депо на три месяца.
первый дает честных три календарных месяца а второй 93 дня.
кстати есть такие же расклады и по годовым депо - есть кто дает честно год а есть 370 дней.
тоже повод писать? я не оправдываю банки - просто много че зависит от наших привычек и не имеет под собой нормативной или законодательной базы.

ЗЫ
знаю один банк который писал в буклетах название годовой депозит а реально оформлял 13 месяцев в договоре.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:26

А кто-то оформил "Швидкий" в четверг, 9 марта? Какая при этом дата окончания высвечивается, случайно не 13 марта?
Я вот вчера, в пятницу, открыл этот депозит, так дата окончания - 13.03 (понедельник) Может это из-за того, что третий день приходится на воскресенье?
Еще сегодня (на следующий день после открытия) показывает годовую процентную ставку - 0,01%. Это глюк или так задумано?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:32

Re: Sense Bank

  AZTECA написав:А кто-то оформил "Швидкий" в четверг, 9 марта? Какая при этом дата окончания высвечивается, случайно не 13 марта?

В четвер висвічувалась дата 12.03. А сьогодні у суботу 11.03.горить 15.03. (бо відмінити пролонгацію на вихідних вже не можна) і кількість днів 4 з 6. Тобто до закінчення триденного депо лишилось 4 дні. Ну хіба не оксюморон? Підтримка - агов - ваш банк хіба не суперечить власним умовам? ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:45

Re: Sense Bank

Открыл сегодня еще 1 быстрый депозит - прогресс 4/3 дней.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:47

  vpchelko написав:Открыл сегодня еще 1 быстрый депозит - прогресс 4/3 дней.

Зазвичай депо відкриті на вихідних у сенсі відкривались понеділком. Тому якщо вони вам заплатять за 4 дні то ще й непогано виглядає
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:55

  AZTECA написав:А кто-то оформил "Швидкий" в четверг, 9 марта? Какая при этом дата окончания высвечивается, случайно не 13 марта?
Я вот вчера, в пятницу, открыл этот депозит, так дата окончания - 13.03 (понедельник) Может это из-за того, что третий день приходится на воскресенье?
Еще сегодня (на следующий день после открытия) показывает годовую процентную ставку - 0,01%. Это глюк или так задумано?

Якщо відкрити депозит 09/03 та відмінити пролонгацію, то будуть відсотки за 9,10,11 березня. 12/03- дата закриття, але якщо дата закриття випадає на вихідний, то кошти будуть повернуті з депозиту до 11:00 наступного робочого дня.

Про 0,01%, можете, будь ласка, написати в особисті ваш номер телефону та ПІБ? Перевіримо чому так
^Богдан
Sense Bank
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