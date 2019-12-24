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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 04:02

Re: Sense Bank

mephala написав:
  Amethyst написав:Я відкрив Швидкий 9го, він сьогодні пролонгувався на +3, але дата закінчення малюється 15 числом. Це щооо 9+3+3-1=15? Де той смузіст-математик?! :evil:


а навіщо -1 ?
9+3+3=15. от вам і малює завершення 15го.
Так з 9-тим 7 днів виходить. Дуже схоже що зробили перший період 4 дні. Потім з кожної пролонгацією буде додаватися 3 дні. Якщо не розривати то і відсотки будуть за три дні.
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