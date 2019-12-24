|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 бер, 2023 04:02
mephala написав: Amethyst написав:
Я відкрив Швидкий 9го, він сьогодні пролонгувався на +3, але дата закінчення малюється 15 числом. Це щооо 9+3+3-1=15? Де той смузіст-математик?!
а навіщо -1 ?
9+3+3=15. от вам і малює завершення 15го.
Так з 9-тим 7 днів виходить. Дуже схоже що зробили перший період 4 дні. Потім з кожної пролонгацією буде додаватися 3 дні. Якщо не розривати то і відсотки будуть за три дні.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3875
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 07:42
Aps Я трошки вище писав про правило банків яке існувало раніше до запровадження НБУ принципу кожен банк як хоче так і др@че - для нарахування %% дань внесення та день погашення депо вважається за 1 день. Тоді виходить - 9-12 відсотки за три дні, 9-15 за 6 (2 по 3) і т.д. Інакше кажучи відсотки нараховуються за ті дні на ранок яких кошти були на депозитному рахунку, навіть якщо цього дня депо повертається. Тобто за період 9-12 відсотки на ранок 9го коштів на депозитному рахунку не було тому вони і не нараховуються а на ранок 10-12 кошти були тому %% нараховуються за 3 дні (а оскільки 12 неробочий день будуть виплачені у понеділок 13). Далі якщо депо пролонгувалось і період став 9-15 відсотки за період 9-12 нараховані та сплачені 13, а відсотки за 13-15 по тому ж принципу "на ранок дня коли вони були на рахунку" будуть нараховані за 3 дні та виплачені 15-го
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1539
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1081
|198123
|
Суб 11 бер, 2023 17:03
Alien
|
|6
|3042
|
|