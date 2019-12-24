Так з 9-тим 7 днів виходить. Дуже схоже що зробили перший період 4 дні. Потім з кожної пролонгацією буде додаватися 3 дні. Якщо не розривати то і відсотки будуть за три дні.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 04:02
Re: Sense Bank
Так з 9-тим 7 днів виходить. Дуже схоже що зробили перший період 4 дні. Потім з кожної пролонгацією буде додаватися 3 дні. Якщо не розривати то і відсотки будуть за три дні.
Додано: Нед 12 бер, 2023 07:42
Aps Я трошки вище писав про правило банків яке існувало раніше до запровадження НБУ принципу кожен банк як хоче так і др@че - для нарахування %% дань внесення та день погашення депо вважається за 1 день. Тоді виходить - 9-12 відсотки за три дні, 9-15 за 6 (2 по 3) і т.д. Інакше кажучи відсотки нараховуються за ті дні на ранок яких кошти були на депозитному рахунку, навіть якщо цього дня депо повертається. Тобто за період 9-12 відсотки на ранок 9го коштів на депозитному рахунку не було тому вони і не нараховуються а на ранок 10-12 кошти були тому %% нараховуються за 3 дні (а оскільки 12 неробочий день будуть виплачені у понеділок 13). Далі якщо депо пролонгувалось і період став 9-15 відсотки за період 9-12 нараховані та сплачені 13, а відсотки за 13-15 по тому ж принципу "на ранок дня коли вони були на рахунку" будуть нараховані за 3 дні та виплачені 15-го
Додано: Нед 12 бер, 2023 08:34
09/03 - день відкриття.
Відсотки нараховуються за: 9,10,11. 12 - день пролонгації і відсоткова ставка буде відображатися 0,01% річних, проте вже 13 все оновиться і 12/03 буде вважатися першим днем нового строку, за ним відсотки будуть: 12,13,14. І якщо скасувати пролонгацію, то 15 буде днем закриття, коли сума депозиту і відсотки будуть виплачені на картку/поточний рахунок
^Богдан
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:01
Открыла 10 марта Швидкий. Сегодня зачислили проценты за три дня.
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:58
Угу, таки честно начисляют за 3 дня, в т.ч. за день открытия
Возврат на 4й день (как и у Привата)
В принципе, при желании, можно на 4й день(рабочий!) и переоткрыться -- т.с. ручная пролонгация БЕЗ потери (рабочего) дня.
Норм, бум юзать
Вклад пополняемый. Осталось проверить возможность пополнения СЭПом
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