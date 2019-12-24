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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 04:02

Re: Sense Bank

mephala написав:
  Amethyst написав:Я відкрив Швидкий 9го, він сьогодні пролонгувався на +3, але дата закінчення малюється 15 числом. Це щооо 9+3+3-1=15? Де той смузіст-математик?! :evil:


а навіщо -1 ?
9+3+3=15. от вам і малює завершення 15го.
Так з 9-тим 7 днів виходить. Дуже схоже що зробили перший період 4 дні. Потім з кожної пролонгацією буде додаватися 3 дні. Якщо не розривати то і відсотки будуть за три дні.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 07:42

Aps Я трошки вище писав про правило банків яке існувало раніше до запровадження НБУ принципу кожен банк як хоче так і др@че - для нарахування %% дань внесення та день погашення депо вважається за 1 день. Тоді виходить - 9-12 відсотки за три дні, 9-15 за 6 (2 по 3) і т.д. Інакше кажучи відсотки нараховуються за ті дні на ранок яких кошти були на депозитному рахунку, навіть якщо цього дня депо повертається. Тобто за період 9-12 відсотки на ранок 9го коштів на депозитному рахунку не було тому вони і не нараховуються а на ранок 10-12 кошти були тому %% нараховуються за 3 дні (а оскільки 12 неробочий день будуть виплачені у понеділок 13). Далі якщо депо пролонгувалось і період став 9-15 відсотки за період 9-12 нараховані та сплачені 13, а відсотки за 13-15 по тому ж принципу "на ранок дня коли вони були на рахунку" будуть нараховані за 3 дні та виплачені 15-го
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:34

  Aps написав:
mephala написав:
  Amethyst написав:Я відкрив Швидкий 9го, він сьогодні пролонгувався на +3, але дата закінчення малюється 15 числом. Це щооо 9+3+3-1=15? Де той смузіст-математик?! :evil:


а навіщо -1 ?
9+3+3=15. от вам і малює завершення 15го.
Так з 9-тим 7 днів виходить. Дуже схоже що зробили перший період 4 дні. Потім з кожної пролонгацією буде додаватися 3 дні. Якщо не розривати то і відсотки будуть за три дні.

09/03 - день відкриття.
Відсотки нараховуються за: 9,10,11. 12 - день пролонгації і відсоткова ставка буде відображатися 0,01% річних, проте вже 13 все оновиться і 12/03 буде вважатися першим днем нового строку, за ним відсотки будуть: 12,13,14. І якщо скасувати пролонгацію, то 15 буде днем закриття, коли сума депозиту і відсотки будуть виплачені на картку/поточний рахунок
^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:01

:) :( :(
  Aps написав:
mephala написав:
  Amethyst написав:Я відкрив Швидкий 9го, він сьогодні пролонгувався на +3, але дата закінчення малюється 15 числом. Це щооо 9+3+3-1=15? Де той смузіст-математик?! :evil:


а навіщо -1 ?
9+3+3=15. от вам і малює завершення 15го.
Так з 9-тим 7 днів виходить. Дуже схоже що зробили перший період 4 дні. Потім з кожної пролонгацією буде додаватися 3 дні. Якщо не розривати то і відсотки будуть за три дні.

Открыла 10 марта Швидкий. Сегодня зачислили проценты за три дня.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:58

  lara_08 написав: :) :( :(
Открыла 10 марта Швидкий. Сегодня зачислили проценты за три дня.

Угу, таки честно начисляют за 3 дня, в т.ч. за день открытия
Возврат на 4й день (как и у Привата)
В принципе, при желании, можно на 4й день(рабочий!) и переоткрыться -- т.с. ручная пролонгация БЕЗ потери (рабочего) дня.
Норм, бум юзать :idea:

Вклад пополняемый. Осталось проверить возможность пополнения СЭПом
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:18

  Amethyst написав:Угу, таки честно начисляют за 3 дня, в т.ч. за день открытия
Возврат на 4й день (как и у Привата)


прикольна. а тут на ветке доказывали что называть депо трехдневным и выплачивать на четвертый это шулерство и нечестная реклама :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:24

  mephala написав:
  Amethyst написав:Угу, таки честно начисляют за 3 дня, в т.ч. за день открытия
Возврат на 4й день (как и у Привата)


прикольна. а тут на ветке доказывали что называть депо трехдневным и выплачивать на четвертый это шулерство и нечестная реклама :lol:

Честный трехдневный -- эт депозит который размещается на 3 дня, причем 3й день = последний день = день возврата.
Однако некоторые банки типа Привата, привили клиентам мысль, шо возврат д.б. ПОСЛЕ срока депозита :)
Кстати, не мешало бы посмотреть (и заглянуть в ДКБО) как банка возвращает средства по 7-14 типадневным депо :)
Но название то таке, хлавное сам процесс.
И банку тута спасает ексклЮзИвное начисление %% и за день открытия. А вот за день закрытия (4й!!) банка таки НЕ начисляет %%...
Ото отак и рисуется марХиТолАгами Сенса 3/4 депо!

ПС. Для тяпницы, особенно после 20..21:00 -- када вдрух приспичило -- оч. хорошее место, куды мона пристроить денюжку :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:33

Amethyst
в честном трехдневном депо сомневаюсь что нашлись бы желающие среди банков выплачивать процентики за три дня...
платили бы за 1-2 дня в зависимости от наглости.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:36

  mephala написав:Amethyst
в честном трехдневном депо сомневаюсь что нашлись бы желающие среди банков выплачивать процентики за три дня...
платили бы за 1-2 дня в зависимости от наглости.

Ну я согласен, однако вот нашлася банка, но с марХеТинГовыМи выкрутасами.
Но я ее уже почти простил (еще ж загончик в 13% был, намеки про 0.5% за пролонгацию)...
Главное ж действительно: понять и.. простить 8) :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:28

Amethyst

Ну да штука цікава, кожні три дні можна перевідкриватись, як що треба виводити частину
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