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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:16
Sense Bank
, а чого підсумкова сума депо не змінюється і не відображується у заголовку депозиту?
От мій улюблений Швидкий, що був відкритий 9го (на 5000), вже сьогодні 2й день як пролонгувався, було нараховано аж 4.93 грн %% на капіталізацію...і де ж та капіталізація?
Адже після пролоНгації оті 12% вже нараховуються на 5004.93. І як це можна побачити, тіло ж депо не змінилося
(
̶Ш̶о̶о̶,̶ ̶с̶м̶у̶з̶і̶с̶т̶и̶ ̶н̶е̶ ̶м̶о̶ж̶у̶т̶ь̶ ̶н̶а̶л̶а̶ш̶т̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶з̶м̶і̶н̶у̶ ̶в̶ ̶п̶і̶д̶п̶и̶с̶у̶ ̶і̶к̶о̶н̶к̶и̶,̶ ̶п̶л̶а̶ш̶к̶и̶,̶ ̶ ̶в̶ ̶р̶о̶з̶д̶і̶л̶і̶ ̶о̶п̶и̶с̶у̶ ̶д̶е̶п̶о̶?̶ ̶А̶ ̶д̶л̶я̶ ̶р̶а̶х̶у̶н̶к̶і̶в̶ ̶т̶а̶к̶и̶ ̶м̶о̶о̶о̶ж̶у̶т̶ь̶?̶
̶О̶ ̶й̶о̶о̶о̶,̶ ̶т̶а̶к̶ ̶н̶а̶в̶і̶т̶ь̶ ̶о̶т̶і̶ ̶в̶і̶д̶с̶о̶т̶к̶и̶ ̶п̶і̶д̶ ̶к̶а̶п̶і̶т̶а̶л̶і̶з̶а̶ц̶і̶ю̶ ̶(̶4̶.̶9̶3̶)̶ ̶в̶к̶а̶з̶а̶н̶і̶ ̶Д̶О̶ ̶в̶і̶д̶р̶а̶х̶у̶в̶а̶н̶н̶я̶ ̶п̶о̶д̶а̶т̶к̶у̶.̶.̶.̶ ̶Ц̶е̶ ̶к̶а̶п̶е̶ц̶ь̶.̶.̶ ̶М̶о̶я̶ ̶л̶о̶г̶а̶р̶і̶ф̶м̶і̶ч̶н̶а̶ ̶л̶і̶н̶і̶й̶к̶а̶ ̶м̶о̶ж̶е̶ ̶н̶е̶ ̶в̶п̶о̶р̶а̶т̶и̶с̶я̶ ̶з̶ ̶о̶б̶р̶а̶х̶у̶в̶а̶н̶н̶я̶м̶ ̶н̶а̶р̶а̶х̶у̶в̶а̶н̶ь̶ ̶п̶і̶с̶л̶я̶ ̶2̶0̶.̶.̶3̶0̶ ̶п̶р̶о̶л̶о̶н̶г̶а̶ц̶і̶й̶ ̶:̶e̶v̶i̶l̶:̶ ̶
̶
̶З̶а̶б̶е̶р̶і̶т̶ь̶ ̶в̶ж̶е̶ ̶в̶і̶д̶ ̶н̶и̶х̶ ̶т̶о̶й̶ ̶с̶м̶у̶у̶з̶і̶!̶ ̶Х̶а̶й̶ ̶т̶а̶к̶и̶ ̶п̶р̶а̶ц̶ю̶ю̶т̶ь̶ ̶-̶-̶ ̶с̶у̶п̶е̶р̶а̶п̶п̶я̶т̶ь̶,̶ ̶я̶п̶о̶н̶а̶м̶а̶т̶ь̶ ̶:̶m̶r̶g̶r̶e̶e̶n̶:
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 13 бер, 2023 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:27
Amethyst а де ви бачите що у вас депо з капіталізацією. Так представники банку базікали що начебто можлива капіталізація по швидкому. Але вони базікали що і ставка буде 13 та за пролонгацію 0,5 даватимуть. Я в себе в додатку жодної згадки про капіталізацію по швидкому поки не знайшов. Може звичайно погано шукав. Втім мої відсотки сьогодні по швидким як відкритим у четвер так і в п'ятницю впали саме на картку. З неї я вже можу звичайно ними поповнити існуючі швидкі втім як на мене це не зовсім капіталізацією буде (вірніше мовити зовсім не капіталізація)
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:28
Amethyst написав:Sense Bank
, а чого підсумкова сума депо не змінюється і не відображується у заголовку депозиту?
От мій улюблений Швидкий, що був відкритий 9го (на 5000), вже сьогодні 2й день як пролонгувався, було нараховано аж 4.93 грн %% на капіталізацію...і де ж та капіталізація?
Адже після пролоНгації оті 12% вже нараховуються на 5004.93. І як це можна побачити, тіло ж депо не змінилося
(
Шоо, смузісти не можуть налаштувати зміну в підпису іконки, плашки, в розділі опису депо? А для рахунків таки мооожуть?
О йооо, так навіть оті відсотки під капіталізацію (4.93) вказані ДО відрахування податку... Це капець.. Моя логаріфмічна лінійка може не впоратися з обрахуванням нарахувань після 20..30 пролонгацій
Заберіть вже від них той смуузі! Хай таки працюють -- супераппять, японамать
на дебетну картку хіба не капнуло? в мене туди залетіло.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:29
Amethyst За депозитом "Швидкий" виплата %% відбувається в кінці строку та без капіталізації. Тобто %% будуть нараховуватись на картку із якої ви його відкривали 👌
/Андрій
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:42
Sense Bank написав:Amethyst
За депозитом "Швидкий" виплата %% відбувається в кінці строку та без капіталізації. Тобто %% будуть нараховуватись на картку із якої ви його відкривали 👌
/Андрій
Дякую
Соррі, чуток занесло мене не туди, не побачив з 3х сум саму велику
Але про капіталізацію я теж тут десь чув, хоча, дійсно, в договорі таки вказана виплата на рах. після закінчення.
Треба таки прийняти пару кРапель
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:51
Amethyst написав: Sense Bank написав:Amethyst
За депозитом "Швидкий" виплата %% відбувається в кінці строку та без капіталізації. Тобто %% будуть нараховуватись на картку із якої ви його відкривали 👌
/Андрій
Дякую
Соррі, чуток занесло мене не туди, не побачив з 3х сум саму велику
Але про капіталізацію я теж тут десь чув, хоча, дійсно, в договорі таки вказана виплата на рах. після закінчення.
Треба таки прийняти пару кРапель
Та нічого, буває з кожним😅
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:40
Сегодня на карту упали два моих депозита. Один я переложила под 17%, второй решила забрать.
Отдали мне 20 тысяч, остальные - заказ на следующий понедельник. Ну ладно.
Сказали, что если мне нужно срочно, то можно снять с комиссией. Мне это не понравилось. Я спросила - а если я сниму в банкомате, комиссия будет? Сколько раз можно снимать? Мне ответили, что комиссии не будет: два раза без комиссии можно снимать в отделении, а в банкомате ее не будет.
Сняла 10 и 5 тысяч, пришла домой - комиссия почти сто гривен. Причем комиссию на экране не увидела.
Это второй раз, когда мне попадается некомпетентный сотрудник банка. Первый раз, когда сказали, что остается 17% на мобильном 29 дней, второй сегодня. Не слишком ли часто? И не слишком ли накладно?
Что будем делать с комиссией, мне идти в банк и писать жалобу?
Востаннє редагувалось Hella
в Пон 13 бер, 2023 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:50
Hella написав:
Сняла 10 и 5 тысяч, пришла домой - комиссия почти сто гривен.
Белая/хамон? Всего-то неполных 100 грн? Видимо, вылет за месячный лимит (20к) в банкомате был не значительным. Если по полной, то побрили бы на 3% - 450 грн.
Но если в этом месяце с этой карты в банкомате не снималось, то действительно не должно было быть комиса.
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moveton
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:53
moveton написав: Hella написав:
Сняла 10 и 5 тысяч, пришла домой - комиссия почти сто гривен.
Белая/хамон? Всего-то неполных 100 грн? Видимо, вылет за месячный лимит (20к) в банкомате был не значительным. Если по полной, то побрили бы на 3% - 450 грн.
Но если в этом месяце с этой карты в банкомате не снималось, то действительно не должно было быть комиса.
Нет, самая обычная еще серая карта Ультра. Один раз снимала. Больше нет.
Но мне-то сказали, что комиссии не будет.
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Hella
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:14
Hella написав: moveton написав: Hella написав:
Сняла 10 и 5 тысяч, пришла домой - комиссия почти сто гривен.
Белая/хамон? Всего-то неполных 100 грн? Видимо, вылет за месячный лимит (20к) в банкомате был не значительным. Если по полной, то побрили бы на 3% - 450 грн.
Но если в этом месяце с этой карты в банкомате не снималось, то действительно не должно было быть комиса.
Нет, самая обычная еще серая карта Ультра. Один раз снимала. Больше нет.
Но мне-то сказали, что комиссии не будет.
Якщо звичайна Ультра, не зп проект, то щомісячний ліміт на зняття буде 10 000 грн на місяць. Все що вище - буде з комісією. Підкажіть, будь ласка, де саме вам говорили, що зняття буде без комісії ?
/Андрій
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