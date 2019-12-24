прежде чем писать жалобу по тарифу в банкомате сколько можете снимать в месяц без мзды?
то что вам попался малограмотный сотрудник банка это плохо, но как говорится незнание тарифов не освобождает от уплаты комиса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:15
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:20
Согласен: тарифы нужно знать, лимиты по Пакету в Сенсе отслеживать..
Ннно сотрудник малограмотный эт тоже банку не красит
И, обычно, по первому разу, банка идет навстречу любимому клиенту
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