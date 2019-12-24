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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 680681682683

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:15

  Hella написав:Что будем делать с комиссией, мне идти в банк и писать жалобу?


прежде чем писать жалобу по тарифу в банкомате сколько можете снимать в месяц без мзды?
то что вам попался малограмотный сотрудник банка это плохо, но как говорится незнание тарифов не освобождает от уплаты комиса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:20

  mephala написав:
  Hella написав:Что будем делать с комиссией, мне идти в банк и писать жалобу?


прежде чем писать жалобу по тарифу в банкомате сколько можете снимать в месяц без мзды?
то что вам попался малограмотный сотрудник банка это плохо, но как говорится незнание тарифов не освобождает от уплаты комиса.

Согласен: тарифы нужно знать, лимиты по Пакету в Сенсе отслеживать..
Ннно сотрудник малограмотный эт тоже банку не красит :(
И, обычно, по первому разу, банка идет навстречу любимому клиенту :P
Amethyst
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  #<1 ... 680681682683
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