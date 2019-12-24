прежде чем писать жалобу по тарифу в банкомате сколько можете снимать в месяц без мзды?
то что вам попался малограмотный сотрудник банка это плохо, но как говорится незнание тарифов не освобождает от уплаты комиса.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:15
Додано: Пон 13 бер, 2023 14:20
Согласен: тарифы нужно знать, лимиты по Пакету в Сенсе отслеживать..
Ннно сотрудник малограмотный эт тоже банку не красит
И, обычно, по первому разу, банка идет навстречу любимому клиенту
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:28
Лимиты
Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты.Ни где такого не встречал.
Додано: Пон 13 бер, 2023 15:33
Так якраз правильно було написано вище - треба знати тарифи!!! Депозитні кошти знімаються без комісії у касі через менеджера (якщо використано 2 безкоштовних зняття у касі в поточному місяці). А банкомат, як колись писав приват у мережі своїх АТМ, це пристрій який не годиться для зняття великих сум
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:08
Я уже была в банке, разговаривала с менеджером, написала заявление по форме.
Посмотрим, что будет.
У меня единственная активная карта банка, на которую перевели суммы с Мобильных. Один я оформила на депозит на срок, второй решила забрать. Когда часть выплачивали, видно ведь было, что за карта? Во всяком случае, у меня не уточняли. А я спросила и успокоилась. Частично, т.к. уже то было неприятно, что отдали сразу только двадцать тысяч, ограничение, а
большую часть собрались погашать через неделю.
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