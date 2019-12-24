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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 681682683684>

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:15

  Hella написав:Что будем делать с комиссией, мне идти в банк и писать жалобу?


прежде чем писать жалобу по тарифу в банкомате сколько можете снимать в месяц без мзды?
то что вам попался малограмотный сотрудник банка это плохо, но как говорится незнание тарифов не освобождает от уплаты комиса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:20

  mephala написав:
  Hella написав:Что будем делать с комиссией, мне идти в банк и писать жалобу?


прежде чем писать жалобу по тарифу в банкомате сколько можете снимать в месяц без мзды?
то что вам попался малограмотный сотрудник банка это плохо, но как говорится незнание тарифов не освобождает от уплаты комиса.

Согласен: тарифы нужно знать, лимиты по Пакету в Сенсе отслеживать..
Ннно сотрудник малограмотный эт тоже банку не красит :(
И, обычно, по первому разу, банка идет навстречу любимому клиенту :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:28

Лимиты

Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты.Ни где такого не встречал.
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:33

  Vladibor написав:Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты.Ни где такого не встречал.

Так якраз правильно було написано вище - треба знати тарифи!!! Депозитні кошти знімаються без комісії у касі через менеджера (якщо використано 2 безкоштовних зняття у касі в поточному місяці). А банкомат, як колись писав приват у мережі своїх АТМ, це пристрій який не годиться для зняття великих сум
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:08

  Sense Bank написав:
Якщо звичайна Ультра, не зп проект, то щомісячний ліміт на зняття буде 10 000 грн на місяць. Все що вище - буде з комісією. Підкажіть, будь ласка, де саме вам говорили, що зняття буде без комісії ?

/Андрій


Я уже была в банке, разговаривала с менеджером, написала заявление по форме.
Посмотрим, что будет.
У меня единственная активная карта банка, на которую перевели суммы с Мобильных. Один я оформила на депозит на срок, второй решила забрать. Когда часть выплачивали, видно ведь было, что за карта? Во всяком случае, у меня не уточняли. А я спросила и успокоилась. Частично, т.к. уже то было неприятно, что отдали сразу только двадцать тысяч, ограничение, а
большую часть собрались погашать через неделю.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:32

Re: Sense Bank

До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
"Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывёт."...Сенсимильяни , какие мысли?
Incasso
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:40

Incasso ,
какие мысли?


Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:43

  Incasso написав:До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
"Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывёт."...Сенсимильяни , какие мысли?

Намекаете, что пора "сматывать удочки"?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:45

  Incasso написав:До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
"Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывёт."...Сенсимильяни , какие мысли?


уже ж описали выше - пропустят через национализацию

это очевидно не по Раде конечно,а по недавнему снятию с якоря и переписыванию на товарисча Косогова Андрея (Андрея ибо брат по Украине выступал/выступает), тобто ришення прыйняте

кому отдадут? тем же, но фамилии может будут другие ( ну не Герман Хан, а Ганна Германенко, неважно - быд австрийсим и будет автрийским)

Что простым? А вот тут пытання... но пока вроде должны гладко тихо сделать, хочется верить в это
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:49

  Alien написав:
  Vladibor написав:Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты.Ни где такого не встречал.

Так якраз правильно було написано вище - треба знати тарифи!!! Депозитні кошти знімаються без комісії у касі через менеджера (якщо використано 2 безкоштовних зняття у касі в поточному місяці). А банкомат, як колись писав приват у мережі своїх АТМ, це пристрій який не годиться для зняття великих сум


Так и уточняла я насчет снятия в банкомате потому, что депозит отдали частично, а вторую часть записали через неделю! Если бы депозит отдали сразу, то и не было бы этой головной боли.
Востаннє редагувалось Hella в Пон 13 бер, 2023 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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