кажуть що через дупи з беттинг онлайн кінотетрам буде скоро не до карток
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:49
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:02
Что, прям так в законопроекте и написано: "для націоналізації Сенс Банку"? Потому, что если нет, то для типа этой национализации есть не только проекты, но и принятые законы и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:15
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:16
Та ні звичайно. То Incasso процитував просто заголовок зі статті на мінфіні (та може аналогічна є й на цьому ресурсі). Заголовок як кажуть клікбейтний, але сам законопроект як каже власне Гетьманцев "щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". І звичайно що сам законопроект може розглядатись хто зна скільки часу і може й до голосування не дійде. Але чомусь вже так повелось що будь-який інфоповід з приводу Альфи-Сенсу надзвичайно збуджує певну категорію людей. І чомусь вважається що має щось трапитись обов'язково погане в першу чергу для клієнтів та вкладників. Панове схаменіться - мова йде лише про націоналізацію приватної власності. Україна достатньо розумна та цивілізована країна щоб не знищувати працюючий бізнес і кошти від продажу якого можна в майбутньому використати на відновлення країни. Тому власне кажучи жодних асоціацій з "Титаніком" особисто в мене Сенс-банк чомусь не викликає.
|