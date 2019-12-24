RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 681682683684

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:49

  Hotab написав:Incasso ,
какие мысли?


Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.


кажуть що через дупи з беттинг онлайн кінотетрам буде скоро не до карток
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:02

  Incasso написав:До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
"Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывёт."...Сенсимильяни , какие мысли?

Что, прям так в законопроекте и написано: "для націоналізації Сенс Банку"? :shock: Потому, что если нет, то для типа этой национализации есть не только проекты, но и принятые законы и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:15

  Vladibor написав:Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты.Ни где такого не встречал.

моно 0,9% без різниці депозитні то кошти чи ні, і безкомісних лімітів немає взагалі (якщо з картки знімати) :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:16

  moveton написав:
  Incasso написав:До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
"Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывёт."...Сенсимильяни , какие мысли?

Что, прям так в законопроекте и написано: "для націоналізації Сенс Банку"? :shock: Потому, что если нет, то для типа этой национализации есть не только проекты, но и принятые законы и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.

Та ні звичайно. То Incasso процитував просто заголовок зі статті на мінфіні (та може аналогічна є й на цьому ресурсі). Заголовок як кажуть клікбейтний, але сам законопроект як каже власне Гетьманцев "щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". І звичайно що сам законопроект може розглядатись хто зна скільки часу і може й до голосування не дійде. Але чомусь вже так повелось що будь-який інфоповід з приводу Альфи-Сенсу надзвичайно збуджує певну категорію людей. І чомусь вважається що має щось трапитись обов'язково погане в першу чергу для клієнтів та вкладників. Панове схаменіться - мова йде лише про націоналізацію приватної власності. Україна достатньо розумна та цивілізована країна щоб не знищувати працюючий бізнес і кошти від продажу якого можна в майбутньому використати на відновлення країни. Тому власне кажучи жодних асоціацій з "Титаніком" особисто в мене Сенс-банк чомусь не викликає.
Alien
 
Повідомлень: 1552
З нами з: 12.01.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:18

  Kalgan написав:
  Vladibor написав:Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты.Ни где такого не встречал.

моно 0,9% без різниці депозитні то кошти чи ні, і безкомісних лімітів немає взагалі (якщо з картки знімати) :mrgreen:

У Моно можно снять именно депо без комисс. Не списывать гроши на карту, а сразу получить код. Если нужно, то заказать гроши в конкретном отд-и или тыкаться в 1е попавшееся -- если есть там гроши, то отдадут и без заказа
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3792
З нами з: 05.05.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:22

  Amethyst написав:У Моно можно снять именно депо без комисс. Не списывать гроши на карту, а сразу получить код. Если нужно, то заказать гроши в конкретном отд-и или тыкаться в 1е попавшееся -- если есть там гроши, то отдадут и без заказа


это в отделении. а с карты если снимать в банкомате депошные деньги?
без мзды и у алки можно снять в кассе депошные деньги.

ЗЫ
а вообще эта проблема всплыла из-за заказа алкиного. клиенту предложили подождать 5 дней и забрать депо в кассе а клиент решил что он управится быстрее и пошел в банкомат. селяви.
mephala
 
Повідомлень: 7971
З нами з: 07.04.14
Подякував: 228 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:29

  mephala написав:
  Amethyst написав:У Моно можно снять именно депо без комисс. Не списывать гроши на карту, а сразу получить код. Если нужно, то заказать гроши в конкретном отд-и или тыкаться в 1е попавшееся -- если есть там гроши, то отдадут и без заказа


это в отделении. а с карты если снимать в банкомате депошные деньги?
без мзды и у алки можно снять в кассе депошные деньги.

ЗЫ
а вообще эта проблема всплыла из-за заказа алкиного. клиенту предложили подождать 5 дней и забрать депо в кассе а клиент решил что он управится быстрее и пошел в банкомат. селяви.

Нее, ну у Алки мне процедура конечно больше нравится. Но многие клиенты и менагеры (шо ещё более обидно) просто не знают её особенности :(

ПС. Кстати, можно ж было просто сходить к менагеру, но в др. отд-е :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3792
З нами з: 05.05.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 681682683684
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, valya, vollena71 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 107, 108, 109
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1084 198541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 20:20
Amethyst
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3044
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.