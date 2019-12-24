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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:49
Hotab написав:Incasso
,
какие мысли?
Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.
кажуть що через дупи з беттинг онлайн кінотетрам буде скоро не до карток
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:02
Incasso написав:
До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
"Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывёт."...Сенсимильяни , какие мысли?
Что, прям так в законопроекте и написано: "для націоналізації Сенс Банку"?
Потому, что если нет, то для типа этой национализации есть не только проекты, но и принятые законы и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
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moveton
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:15
моно 0,9%
Vladibor написав:
Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита
и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты
.Ни где такого не встречал.
без різниці депозитні то кошти чи ні, і безкомісних лімітів немає взагалі (якщо з картки знімати
)
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Kalgan
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:16
moveton написав: Incasso написав:
До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
"Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывёт."...Сенсимильяни , какие мысли?
Что, прям так в законопроекте и написано: "для націоналізації Сенс Банку"?
Потому, что если нет, то для типа этой национализации есть не только проекты, но и принятые законы и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
Та ні звичайно. То Incasso
процитував просто заголовок зі статті на мінфіні (та може аналогічна є й на цьому ресурсі). Заголовок як кажуть клікбейтний, але сам законопроект як каже власне Гетьманцев "щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". І звичайно що сам законопроект може розглядатись хто зна скільки часу і може й до голосування не дійде. Але чомусь вже так повелось що будь-який інфоповід з приводу Альфи-Сенсу надзвичайно збуджує певну категорію людей. І чомусь вважається що має щось трапитись обов'язково погане в першу чергу для клієнтів та вкладників. Панове схаменіться - мова йде лише про націоналізацію приватної власності. Україна достатньо розумна та цивілізована країна щоб не знищувати працюючий бізнес і кошти від продажу якого можна в майбутньому використати на відновлення країни. Тому власне кажучи жодних асоціацій з "Титаніком" особисто в мене Сенс-банк чомусь не викликає.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 20:18
Kalgan написав:
моно 0,9%
Vladibor написав:
Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита
и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты
.Ни где такого не встречал.
без різниці депозитні то кошти чи ні, і безкомісних лімітів немає взагалі (якщо з картки знімати
)
У Моно можно снять именно депо без комисс. Не списывать гроши на карту, а сразу получить код. Если нужно, то заказать гроши в конкретном отд-и или тыкаться в 1е попавшееся -- если есть там гроши, то отдадут и без заказа
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Amethyst
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Додано: Пон 13 бер, 2023 20:22
Amethyst написав:
У Моно можно снять именно депо без комисс. Не списывать гроши на карту, а сразу получить код. Если нужно, то заказать гроши в конкретном отд-и или тыкаться в 1е попавшееся -- если есть там гроши, то отдадут и без заказа
это в отделении. а с карты если снимать в банкомате депошные деньги?
без мзды и у алки можно снять в кассе депошные деньги.
ЗЫ
а вообще эта проблема всплыла из-за заказа алкиного. клиенту предложили подождать 5 дней и забрать депо в кассе а клиент решил что он управится быстрее и пошел в банкомат. селяви.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 20:29
mephala написав: Amethyst написав:
У Моно можно снять именно депо без комисс. Не списывать гроши на карту, а сразу получить код. Если нужно, то заказать гроши в конкретном отд-и или тыкаться в 1е попавшееся -- если есть там гроши, то отдадут и без заказа
это в отделении. а с карты если снимать в банкомате депошные деньги?
без мзды и у алки можно снять в кассе депошные деньги.
ЗЫ
а вообще эта проблема всплыла из-за заказа алкиного. клиенту предложили подождать 5 дней и забрать депо в кассе а клиент решил что он управится быстрее и пошел в банкомат. селяви.
Нее, ну у Алки мне процедура конечно больше нравится. Но многие клиенты и менагеры (шо ещё более обидно) просто не знают её особенности
ПС. Кстати, можно ж было просто сходить к менагеру, но в др. отд-е
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Додано: Вів 14 бер, 2023 08:03
moveton написав:
и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
это по чьом видно?
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Додано: Вів 14 бер, 2023 08:08
Alien написав:
Україна достатньо розумна та цивілізована країна щоб не знищувати працюючий бізнес і кошти від продажу якого можна в майбутньому використати на відновлення країни.
та ладно
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