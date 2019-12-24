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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:49

  Hotab написав:Incasso ,
какие мысли?


Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.


кажуть що через дупи з беттинг онлайн кінотетрам буде скоро не до карток
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:02

  Incasso написав:До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
"Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывёт."...Сенсимильяни , какие мысли?

Что, прям так в законопроекте и написано: "для націоналізації Сенс Банку"? :shock: Потому, что если нет, то для типа этой национализации есть не только проекты, но и принятые законы и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:15

  Vladibor написав:Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты.Ни где такого не встречал.

моно 0,9% без різниці депозитні то кошти чи ні, і безкомісних лімітів немає взагалі (якщо з картки знімати) :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:16

  moveton написав:
  Incasso написав:До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
"Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывёт."...Сенсимильяни , какие мысли?

Что, прям так в законопроекте и написано: "для націоналізації Сенс Банку"? :shock: Потому, что если нет, то для типа этой национализации есть не только проекты, но и принятые законы и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.

Та ні звичайно. То Incasso процитував просто заголовок зі статті на мінфіні (та може аналогічна є й на цьому ресурсі). Заголовок як кажуть клікбейтний, але сам законопроект як каже власне Гетьманцев "щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". І звичайно що сам законопроект може розглядатись хто зна скільки часу і може й до голосування не дійде. Але чомусь вже так повелось що будь-який інфоповід з приводу Альфи-Сенсу надзвичайно збуджує певну категорію людей. І чомусь вважається що має щось трапитись обов'язково погане в першу чергу для клієнтів та вкладників. Панове схаменіться - мова йде лише про націоналізацію приватної власності. Україна достатньо розумна та цивілізована країна щоб не знищувати працюючий бізнес і кошти від продажу якого можна в майбутньому використати на відновлення країни. Тому власне кажучи жодних асоціацій з "Титаніком" особисто в мене Сенс-банк чомусь не викликає.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:18

  Kalgan написав:
  Vladibor написав:Извините но это идиотизм-снимаешь свои деньги с депозита и у тебя ещё лимит 10 или 20 тыс. в месяц снятия с карты.Ни где такого не встречал.

моно 0,9% без різниці депозитні то кошти чи ні, і безкомісних лімітів немає взагалі (якщо з картки знімати) :mrgreen:

У Моно можно снять именно депо без комисс. Не списывать гроши на карту, а сразу получить код. Если нужно, то заказать гроши в конкретном отд-и или тыкаться в 1е попавшееся -- если есть там гроши, то отдадут и без заказа
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:22

  Amethyst написав:У Моно можно снять именно депо без комисс. Не списывать гроши на карту, а сразу получить код. Если нужно, то заказать гроши в конкретном отд-и или тыкаться в 1е попавшееся -- если есть там гроши, то отдадут и без заказа


это в отделении. а с карты если снимать в банкомате депошные деньги?
без мзды и у алки можно снять в кассе депошные деньги.

ЗЫ
а вообще эта проблема всплыла из-за заказа алкиного. клиенту предложили подождать 5 дней и забрать депо в кассе а клиент решил что он управится быстрее и пошел в банкомат. селяви.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:29

  mephala написав:
  Amethyst написав:У Моно можно снять именно депо без комисс. Не списывать гроши на карту, а сразу получить код. Если нужно, то заказать гроши в конкретном отд-и или тыкаться в 1е попавшееся -- если есть там гроши, то отдадут и без заказа


это в отделении. а с карты если снимать в банкомате депошные деньги?
без мзды и у алки можно снять в кассе депошные деньги.

ЗЫ
а вообще эта проблема всплыла из-за заказа алкиного. клиенту предложили подождать 5 дней и забрать депо в кассе а клиент решил что он управится быстрее и пошел в банкомат. селяви.

Нее, ну у Алки мне процедура конечно больше нравится. Но многие клиенты и менагеры (шо ещё более обидно) просто не знают её особенности :(

ПС. Кстати, можно ж было просто сходить к менагеру, но в др. отд-е :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 08:03

  moveton написав:и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
это по чьом видно?
flysoulfly
 
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  Alien написав: Україна достатньо розумна та цивілізована країна щоб не знищувати працюючий бізнес і кошти від продажу якого можна в майбутньому використати на відновлення країни.
та ладно
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 08:55

Re: Sense Bank

  Hotab написав:Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.

А який між ними зв'язок?
Arbitr
 
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