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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 10:04
Arbitr написав: Hotab написав:
Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.
А який між ними зв'язок?
Якщо картка не працюватиме не спишеться 1 грн. абонки - надання послуги світТВ може припинитись
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