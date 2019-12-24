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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 10:04

  Arbitr написав:
  Hotab написав:Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.

А який між ними зв'язок?

Якщо картка не працюватиме не спишеться 1 грн. абонки - надання послуги світТВ може припинитись
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:47

  flysoulfly написав:
  moveton написав:и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
это по чьом видно?

По этой теме :D Несколько месяцев назад был пост со словом "уже".
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:04

  Hotab написав:Incasso ,
какие мысли?


Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.

Форвард навернувся 07.02, але на березень підписка мені по їхній картці ще продовжилась.
  Alien написав:Якщо картка не працюватиме не спишеться 1 грн. абонки - надання послуги світТВ може припинитись

Тепер перевіряють витрати (п2п проходило) за місяць, та якщо для різного класу різні цифри, то продовжували.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:28

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
это по чьом видно?

По этой теме :D Несколько месяцев назад был пост со словом "уже".
последние полгода до полной катастрофы Дельтабанка инфопространство пришло к обоснованному мнению типа
:mrgreen: too big to fail :mrgreen:

Чем дольше мутки, тем неожиданнее может быть итог.
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