Якщо картка не працюватиме не спишеться 1 грн. абонки - надання послуги світТВ може припинитись
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 10:04
Додано: Вів 14 бер, 2023 11:47
Додано: Вів 14 бер, 2023 12:04
Форвард навернувся 07.02, але на березень підписка мені по їхній картці ще продовжилась.
Тепер перевіряють витрати (п2п проходило) за місяць, та якщо для різного класу різні цифри, то продовжували.
Додано: Вів 14 бер, 2023 12:28
последние полгода до полной катастрофы Дельтабанка инфопространство пришло к обоснованному мнению типа
too big to fail
Чем дольше мутки, тем неожиданнее может быть итог.
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