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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 10:04
Arbitr написав: Hotab написав:
Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.
А який між ними зв'язок?
Якщо картка не працюватиме не спишеться 1 грн. абонки - надання послуги світТВ може припинитись
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Додано: Вів 14 бер, 2023 11:47
flysoulfly написав: moveton написав:
и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
это по чьом видно?
По этой теме
Несколько месяцев назад был пост со словом "уже".
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:04
Hotab написав:Incasso
,
какие мысли?
Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.
Форвард навернувся 07.02, але на березень підписка мені по їхній картці ще продовжилась.
Alien написав:
Якщо картка не працюватиме не спишеться 1 грн. абонки - надання послуги світТВ може припинитись
Тепер перевіряють витрати (п2п проходило) за місяць, та якщо для різного класу різні цифри, то продовжували.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:28
moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав:
и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
это по чьом видно?
По этой теме
Несколько месяцев назад был пост со словом "уже".
последние полгода до полной катастрофы Дельтабанка инфопространство пришло к обоснованному мнению типа too big to fail
Чем дольше мутки, тем неожиданнее может быть итог.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:26
Alien написав:
Панове схаменіться - мова йде лише про націоналізацію приватної власності.
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