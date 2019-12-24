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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 10:04
Arbitr написав: Hotab написав:
Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.
А який між ними зв'язок?
Якщо картка не працюватиме не спишеться 1 грн. абонки - надання послуги світТВ може припинитись
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Додано: Вів 14 бер, 2023 11:47
flysoulfly написав: moveton написав:
и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
это по чьом видно?
По этой теме
Несколько месяцев назад был пост со словом "уже".
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:04
Hotab написав:Incasso
,
какие мысли?
Не хотілось би «світ ТВ» втратити через гіпотетичні пробеми у картки Хамон.
Форвард навернувся 07.02, але на березень підписка мені по їхній картці ще продовжилась.
Alien написав:
Якщо картка не працюватиме не спишеться 1 грн. абонки - надання послуги світТВ може припинитись
Тепер перевіряють витрати (п2п проходило) за місяць, та якщо для різного класу різні цифри, то продовжували.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:28
moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав:
и вообще национализация уже минимум полгода, как началась.
это по чьом видно?
По этой теме
Несколько месяцев назад был пост со словом "уже".
последние полгода до полной катастрофы Дельтабанка инфопространство пришло к обоснованному мнению типа too big to fail
Чем дольше мутки, тем неожиданнее может быть итог.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:26
Alien написав:
Панове схаменіться - мова йде лише про націоналізацію приватної власності.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 16:38
шановне панство
а Хамон на ПромОплате запрещен или как?
только с пакетки и получилось стянуть,я в курсе что он по p2p тянет, но вот с Хамоном такая проблеммас... может потому что кредитка, хоть и за свои? Остаток для комиса, если вдруг, достаточен
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Додано: Сер 15 бер, 2023 16:51
Маю 250k на рахунках, коли дадуть перс менеджера?
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ukr0014959
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Додано: Сер 15 бер, 2023 16:54
ukr0014959 написав:
Маю 250k на рахунках, коли дадуть перс менеджера?
У них дефицит
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idealstorm
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Додано: Сер 15 бер, 2023 17:03
idealstorm написав: ukr0014959 написав:
Маю 250k на рахунках, коли дадуть перс менеджера?
У них дефицит
То що, тогорічного мучити)))
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ukr0014959
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