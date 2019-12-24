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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank
Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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1
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683
684
685
686
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку
Sense Bank
3.6
5
65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:22
ukr0014959 написав:
Маю 250k на рахунках, коли дадуть перс менеджера?
USD ?
cohan
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683
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685
686
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