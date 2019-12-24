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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 бер, 2023 19:08
Без капитализации мудно выходит....
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:19
cohan
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:24
ukr0014959 написав:cohan
Ойро)
Агаин
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vpchelko
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:42
ukr0014959 написав:cohan
Ойро)
Попробуйте дотянуть до 500к
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idealstorm
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:53
idealstorm
Завтра спробую
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