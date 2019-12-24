yama написав:я вже відповідав на цю статтю, відповім ще раз коротко . Мені всеодно хто керує , мене цікавить хто отримує від банку прибуток , перефразую, кому дістаються \ на чий рахунок йде грошовий потік . Повторюсь вигодоотримувачем є російський громадянин і з отриманих грошей від Сенс банку платить податки рф . ви можете писати про збиток ? по перше не повірю в збиток , по друге навіть маюч збиток є грошовий потік, і цей грошовий потік йде через руки росії . Вигодоотримувач росія . А відповідно банк, як і Київстар, має бути націоналізований = відібраний у російського власника і переданий у власність деражаві.
каким образом он платит налоги в раше за наш банк можно поподробнее?