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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:47

Re: Sense Bank

  ukr0014959 написав:Маю 250k на рахунках, коли дадуть перс менеджера?
Можна самому замовити:
https://sensebank.com.ua/personalnij-servis
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:56

  yama написав:я вже відповідав на цю статтю, відповім ще раз коротко .
Мені всеодно хто керує , мене цікавить хто отримує від банку прибуток , перефразую, кому дістаються \ на чий рахунок йде грошовий потік . Повторюсь вигодоотримувачем є російський громадянин і з отриманих грошей від Сенс банку платить податки рф . ви можете писати про збиток ? по перше не повірю в збиток , по друге навіть маюч збиток є грошовий потік, і цей грошовий потік йде через руки росії . Вигодоотримувач росія . А відповідно банк, як і Київстар, має бути націоналізований = відібраний у російського власника і переданий у власність деражаві.


каким образом он платит налоги в раше за наш банк можно поподробнее?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:43

Re: Sense Bank

что-то maudau так поучаствовал в акции что убрал оплату картой вообще :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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