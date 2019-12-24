Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 10:47
ukr0014959 написав:
Маю 250k на рахунках, коли дадуть перс менеджера?
Можна самому замовити:
https://sensebank.com.ua/personalnij-servis
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:56
yama написав:
я вже відповідав на цю статтю, відповім ще раз коротко .
Мені всеодно хто керує , мене цікавить хто отримує від банку прибуток , перефразую, кому дістаються \ на чий рахунок йде грошовий потік . Повторюсь вигодоотримувачем є російський громадянин і з отриманих грошей від Сенс банку платить податки рф .
ви можете писати про збиток ? по перше не повірю в збиток , по друге навіть маюч збиток є грошовий потік, і цей грошовий потік йде через руки росії . Вигодоотримувач росія
. А відповідно банк, як і Київстар, має бути націоналізований = відібраний у російського власника і переданий у власність деражаві.
каким образом он платит налоги в раше за наш банк можно поподробнее?
mephala
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Додано: Чет 16 бер, 2023 11:43
cohan
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:24
Возможность оплаты картой зависит от состава заказа. Условно говоря - от набора товаров (скорей всего, там или от складов, или от поставщиков зависимость).
ramzes4
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:20
ramzes4 написав:
Возможность оплаты картой зависит от состава заказа. Условно говоря - от набора товаров (скорей всего, там или от складов, или от поставщиков зависимость).
согласен с Вами
закономерности не выявил, уже и так и сяк и новый акк, один раз мигнуло, и потом шиш- никаких карт, даже просто по одному товару... в общем грустновато
но да, логика убирания карты непонятна, может не действует на товары со скидками, но нет , прошлые разы было
cohan
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:48
Персмен удивил: заказал сумму под заканчивающийся депозит за 2 недели. Пришла смс о заказе суммы.
demichh
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:53
demichh написав: Персмен удивил:
заказал сумму под заканчивающийся депозит за 2 недели. Пришла смс о заказе суммы.
чем? всегда так было
cohan
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:55
cohan написав: demichh написав: Персмен удивил:
заказал сумму под заканчивающийся депозит за 2 недели. Пришла смс о заказе суммы.
чем? всегда так было
А всегда в ДКБО был пункт, что перед заказом сумма уже должна быть на карте?
Правда, не знаю, может в этом случае и была.
moveton
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