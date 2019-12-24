ну я по себе скажу - меня наличие на счету, вернее отсутствие никогда не было препятствием, только вот эти 10 дней , хз как они решают кому можно кому нет, но вот так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:15
ну я по себе скажу - меня наличие на счету, вернее отсутствие никогда не было препятствием, только вот эти 10 дней , хз как они решают кому можно кому нет, но вот так
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