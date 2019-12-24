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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:15

  moveton написав:
  demichh написав:moveton
Будет через 2 нед.

То, что через 2 недели, то само собой. Но по нынешним веяниям обязано быть и на момент заказа. Сейчас было?


ну я по себе скажу - меня наличие на счету, вернее отсутствие никогда не было препятствием, только вот эти 10 дней , хз как они решают кому можно кому нет, но вот так
cohan
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  #<1 ... 685686687688
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