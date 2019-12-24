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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:15
moveton написав: demichh написав:moveton
Будет через 2 нед.
То, что через 2 недели, то само собой. Но по нынешним веяниям обязано быть и на момент заказа. Сейчас было?
ну я по себе скажу - меня наличие на счету, вернее отсутствие никогда не было препятствием, только вот эти 10 дней , хз как они решают кому можно кому нет, но вот так
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cohan
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Додано: Чет 16 бер, 2023 17:05
cohan написав:
ну я по себе скажу - меня наличие на счету, вернее отсутствие никогда не было препятствием, только вот эти 10 дней , хз как они решают кому можно кому нет, но вот так
А "никогда" - это именно в последние дни? В ДКБО пункт о том, что для заказа сумма обязана быть на счету, появился в конце февраля AFAIR. До этого и мне заказывали без оглядки на наличие. Но тогда и ПМ был не в отпуске. Не понятно, в общем.
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moveton
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