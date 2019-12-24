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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:15

  moveton написав:
  demichh написав:moveton
Будет через 2 нед.

То, что через 2 недели, то само собой. Но по нынешним веяниям обязано быть и на момент заказа. Сейчас было?


ну я по себе скажу - меня наличие на счету, вернее отсутствие никогда не было препятствием, только вот эти 10 дней , хз как они решают кому можно кому нет, но вот так
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 17:05

  cohan написав:ну я по себе скажу - меня наличие на счету, вернее отсутствие никогда не было препятствием, только вот эти 10 дней , хз как они решают кому можно кому нет, но вот так

А "никогда" - это именно в последние дни? В ДКБО пункт о том, что для заказа сумма обязана быть на счету, появился в конце февраля AFAIR. До этого и мне заказывали без оглядки на наличие. Но тогда и ПМ был не в отпуске. Не понятно, в общем.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:29

demichh Дуже цікаво, а можна у вас попросити дані? Взагалі замовлення зараз після фактичного закриття депозиту)
Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:30

moveton Фактично з жовтня місяця 2022 року :)
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11550
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:32

ukr0014959 Якщо на рахунках така сума (облігації, акції не враховуються), то з 1 числа має з'явитись. Або ж можете замовити самі як писали вище
Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:34

cohan Воу, не в курсі чому так ))
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
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