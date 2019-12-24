ну я по себе скажу - меня наличие на счету, вернее отсутствие никогда не было препятствием, только вот эти 10 дней , хз как они решают кому можно кому нет, но вот так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:15
ну я по себе скажу - меня наличие на счету, вернее отсутствие никогда не было препятствием, только вот эти 10 дней , хз как они решают кому можно кому нет, но вот так
Додано: Чет 16 бер, 2023 17:05
А "никогда" - это именно в последние дни? В ДКБО пункт о том, что для заказа сумма обязана быть на счету, появился в конце февраля AFAIR. До этого и мне заказывали без оглядки на наличие. Но тогда и ПМ был не в отпуске. Не понятно, в общем.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:29
demichh Дуже цікаво, а можна у вас попросити дані? Взагалі замовлення зараз після фактичного закриття депозиту)
Анастасія
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:32
ukr0014959 Якщо на рахунках така сума (облігації, акції не враховуються), то з 1 числа має з'явитись. Або ж можете замовити самі як писали вище
Анастасія
Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:18
Може й націоналізація вже скасовується:
"Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємося з потенційними інвесторами з Польщі. Найближчим часом у мене будуть зустрічі в НБУ та ОП, де я хотів би узгодити наші подальші дії. І я, і польський інвестор уже надіслали до НБУ листи про наші наміри. Ми (Сенс Банк) підписали відповідний меморандум і почали підготовку до due diligence".
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:28
Хотів би відкрити в банку депозит, але норма з 14 днів на замовлення валюти після закінчення депозиту виглядає як спосіб "подоїти" клієнта при далеко не найкращих умовах на ринку. Як для банку з російським корінням робити зараз такі штуки - дуже поганий спосіб залучити нових клієнтів.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:36
Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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