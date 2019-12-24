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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:57

  Sense Bank написав:Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.
moveton
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Повідомлень: 3042
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:13

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.

А у них по-приколу: в ДКБО написано робочих, а підтримка обіцяє календарних -- типу назустріч клієнту. Головне не розминутися з любим клієнтом :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 3802
З нами з: 05.05.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 694 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:41

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.

Дивіться, згідно правил ДКБО то так, дата видачі 5 робочих днів. Але так, як ми розуміємо, що іноді можемо й раніше віддати валюту, то для наших клієнтів ми намагаємося рахувати як 5 календарних. І вже наприкінці при броні, ви отримуєте смс з точною датою, коли маєте прийти за грошима.
Але бувають ситуації, коли 5й календарний день випадає на вихідний. Зрозуміло, що в цей день відділення не працюють, тому виходить, що згідно правил ДКБО ми можемо видати на 5й робочий день :roll:
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11554
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1202 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:42

  Amethyst написав:
  moveton написав:
  Sense Bank написав:Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.

А у них по-приколу: в ДКБО написано робочих, а підтримка обіцяє календарних -- типу назустріч клієнту. Головне не розминутися з любим клієнтом :mrgreen:

На що не йдемо заради клієнтів :roll:
Але клієнт не розминеться з нами, бо він отримує смс повідомлення на який день йому приходити і він може отримати кошти.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11554
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
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  #<1 ... 686687688689
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