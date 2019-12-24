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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:57
Sense Bank написав:
Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.
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moveton
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:13
moveton написав: Sense Bank написав:
Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.
А у них по-приколу: в ДКБО написано робочих, а підтримка обіцяє календарних -- типу назустріч клієнту. Головне не розминутися з любим клієнтом
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Amethyst
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:41
moveton написав: Sense Bank написав:
Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.
Дивіться, згідно правил ДКБО то так, дата видачі 5 робочих днів. Але так, як ми розуміємо, що іноді можемо й раніше віддати валюту, то для наших клієнтів ми намагаємося рахувати як 5 календарних. І вже наприкінці при броні, ви отримуєте смс з точною датою, коли маєте прийти за грошима.
Але бувають ситуації, коли 5й календарний день випадає на вихідний. Зрозуміло, що в цей день відділення не працюють, тому виходить, що згідно правил ДКБО ми можемо видати на 5й робочий день
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:42
Amethyst написав: moveton написав: Sense Bank написав:
Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.
А у них по-приколу: в ДКБО написано робочих, а підтримка обіцяє календарних -- типу назустріч клієнту. Головне не розминутися з любим клієнтом
На що не йдемо заради клієнтів
Але клієнт не розминеться з нами, бо він отримує смс повідомлення на який день йому приходити і він може отримати кошти.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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