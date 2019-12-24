Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:57
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:13
А у них по-приколу: в ДКБО написано робочих, а підтримка обіцяє календарних -- типу назустріч клієнту. Головне не розминутися з любим клієнтом
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:41
Дивіться, згідно правил ДКБО то так, дата видачі 5 робочих днів. Але так, як ми розуміємо, що іноді можемо й раніше віддати валюту, то для наших клієнтів ми намагаємося рахувати як 5 календарних. І вже наприкінці при броні, ви отримуєте смс з точною датою, коли маєте прийти за грошима.
Але бувають ситуації, коли 5й календарний день випадає на вихідний. Зрозуміло, що в цей день відділення не працюють, тому виходить, що згідно правил ДКБО ми можемо видати на 5й робочий день
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:42
На що не йдемо заради клієнтів
Але клієнт не розминеться з нами, бо він отримує смс повідомлення на який день йому приходити і він може отримати кошти.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:20
Re: Sense Bank
"зоряний лорде підтримки" тільки не треба робити "круглі очі" які ви білі та пухнасті - давайте припиняти баловство та називати речі своїми іменами - п.4.2.7 ДКБО є дискримінаційним по відношенню до ваших вкладників, ним ваш банк намагаєтесь певним чином "хоч на 5 днів" обмежити конституційне право ваших клієнтів у користуванні власністю. Прописана там норма не має економічного підгрунтя - бо якщо банку треба 5 (та хай навіть 10) робочів днів для підготовки клієнту готівки у певному відділенні - то приймайте заявки за 5 (10) до закінчення депозиту - у банка є вся необхідна інформація щодо термінів дії угод та сум, належних для виплати. Дяка персмену - дискримінація ні мене, ні членів моєї родини поки не стосувалась, але вже щось таке він останнього разу намагався мені торочити. Поки до цього не дійшло, але як тільки банк затримає мені видачу депозиту, що закінчився більш ніж на 1 банківський день - будемо прощатися - левова частка коштів моїх та членів моєї родини менше ніж за 3 місяці покине банк з яким я співпрацюю більше 8 років. Тому якщо ви у підтримці дійсно впливова людина, а не просто "лорд по приколу у підпису" - донесіть будь ласка цю позицію до керівництва, яке затверджує дебільні дискримінаційні зміни до ДКБО. Якщо для банку покористуватись зайві 5 днів парою тисяч у валюті важливіше ніж мати сталі залишки на рахунках лояльного клієнта та членів його родини - значить голосуватимемо ногами. Доведіть на ділі що ви щось корисне робите заради клієнтів!
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:29
Re: Sense Bank
с гривной тоже тяжело расстаются
вчера нужен был обнал (без заказа и всей этой чепухи) так сходу в кассе сказали только 20.000, не было времени что то выяснять, доснимал в банкомате
Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:56
Заранее спасибо за как можно более полный ответ!
Вот та гривнекарта WHITE, которую дают с Альфе для открытия конвертационного депо - в табличке
Если да - все ее данные в табличке по р2р и СЕП актуальны
А исходящие лимиты какие ( разовый/суточный/месячный)
не покупки а именно переводы
р2р : 25К ×25 раз ?
СЕП : 50К/150К/200К ?
правильно?
А финмон внутренний с каких цифр и действий тут возбуждается
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 17 бер, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:14
хорошо прибиль куда уходит ? после уплати укр налогов прибиль уходит в рф ...
Єту прибиль можно тратить в рф
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:23
во первых - прибыль получает банк а не физ лица. потому прибыль банка по определению не может уходить в рашу.
во вторых - как эта прибыль попадает физ лицам расскажите что бы продолжить диалог?
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:25
Re: Sense Bank
До сьогоднішнього дня у мене теж не виникало проблем, але сьогодні персмен дуже вибачалася, бо за видачу з каси без замовлення суми більше 2000 (дві тисячі!) гривень почали наказувати кассирів, тому вона просила дзвонити і вона сама буде робити замовлення. Хотів зняти валюту, тому за гривню не цікавився. Але якщо введені такі обмеження по касі у гривні, банк або готується "на вихід з речами", або умисно створються умови для "бігства" клієнтів.
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