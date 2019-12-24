Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:20

Sense Bank написав: На що не йдемо заради клієнтів

Але клієнт не розминеться з нами, бо він отримує смс повідомлення на який день йому приходити і він може отримати кошти.

/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ На що не йдемо заради клієнтівАле клієнт не розминеться з нами, бо він отримує смс повідомлення на який день йому приходити і він може отримати кошти./Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

"зоряний лорде підтримки" тільки не треба робити "круглі очі" які ви білі та пухнасті - давайте припиняти баловство та називати речі своїми іменами - п.4.2.7 ДКБО є дискримінаційним по відношенню до ваших вкладників, ним ваш банк намагаєтесь певним чином "хоч на 5 днів" обмежити конституційне право ваших клієнтів у користуванні власністю. Прописана там норма не має економічного підгрунтя - бо якщо банку треба 5 (та хай навіть 10) робочів днів для підготовки клієнту готівки у певному відділенні - то приймайте заявки за 5 (10) до закінчення депозиту - у банка є вся необхідна інформація щодо термінів дії угод та сум, належних для виплати. Дяка персмену - дискримінація ні мене, ні членів моєї родини поки не стосувалась, але вже щось таке він останнього разу намагався мені торочити. Поки до цього не дійшло, але як тільки банк затримає мені видачу депозиту, що закінчився більш ніж на 1 банківський день - будемо прощатися - левова частка коштів моїх та членів моєї родини менше ніж за 3 місяці покине банк з яким я співпрацюю більше 8 років. Тому якщо ви у підтримці дійсно впливова людина, а не просто "лорд по приколу у підпису" - донесіть будь ласка цю позицію до керівництва, яке затверджує дебільні дискримінаційні зміни до ДКБО. Якщо для банку покористуватись зайві 5 днів парою тисяч у валюті важливіше ніж мати сталі залишки на рахунках лояльного клієнта та членів його родини - значить голосуватимемо ногами. Доведіть на ділі що ви щось корисне робите заради клієнтів!