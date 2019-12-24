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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:25
yama написав:
хорошо прибиль куда уходит ? после уплати укр налогов прибиль уходит в рф ...
Єту прибиль можно тратить в рф
Можно, наверное, хотя ограничения по выводу средств за границу никто не отменял. Более того, прибыль любого украинского предприятия можно точно так же тратить в РФ и гражданство владельца на эту возможность никак не влияет. Почему вдруг такой избирательный интерес? Пусть все уже раскрывают куда у них уходит прибыль. Ведь "аппарат имеется".
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:27
pepe написав:
Але якщо введені такі обмеження по касі у гривні, банк або готується "на вихід з речами", або умисно створються умови для "бігства" клієнтів.
Всё таки не стоит путать конкретное отделение и весь банк. Отделение может и готовится. А то, что более-менее значимой суммы когда попало в кассе может не оказаться - это я в Алке и полтора года назад регулярно наступал. Поэтому съём, скажем, 50к грн до последнего момента быстро научился не откладывать. Так что давно она готовится "на выход с вещами". И все прочие банки тоже.
Востаннє редагувалось moveton
в П'ят 17 бер, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:28
Alien Такі строки зараз через обмеження логістики. Ми вже зробили крок та зменшили тривалість замовлення до 5 робочих днів, у разі можливості видаємо за 5 календарних днів, в тому числі день в день якщо є наявна сума. В середньому по ринку зараз такі обставини, у майбутньому звичайно переглянемо як тільки ситуація покращиться
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:35
yama Дивіденди не виплачуються акціонерам, податки ми сплачуємо в бюджет України. Так, ситуація з акціонерами неприємна, так швидко все не змінити. Ми залишаємось українським банком, підтримуємо Україну і ЗСУ. Волонтеримо та чекаємо на Перемогу.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:38
задрали вы уже тут мерятся у кого толще (к кому персмен лояльнее)
вам скудоумным не доходит что ли что вы только глубже себе яму копаете????
смотрю лавры не только коваля мучают. походу это массовое.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:40
moveton написав:
Всё таки не стоит путать конкретное отделение и весь банк. Отделение может и готовится. А то, что более-менее значимой суммы когда попало в кассе может не оказаться - это я в Алке и полтора года назад регулярно наступал. Поэтому съём, скажем, 50к грн до последнего момента быстро научился не откладывать. Так что давно она готовится "на выход с вещами". И все прочие банки тоже.
Раньше у меня никогда не возникало проблем в этом банке с гривной (и валютой тоже). Без предзаказа отдавали до 50 тыс. Теперь неловко было отказать, но валюту не отдали, а про гривню предупредили.
Вспомнился Форвард. Он похоже начинал ограничения, не хотелось-бы повторения.
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