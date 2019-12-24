Sense Bank написав:Якщо у вас кошти на рахунку вже будуть, то при зверненні та броні готівки, дата видачі не раніше, ніж через 5 робочих днів з дати замовлення. /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Уже рабочих? Совсем недавно ж календарных обещали.
Дивіться, згідно правил ДКБО то так, дата видачі 5 робочих днів. Але так, як ми розуміємо, що іноді можемо й раніше віддати валюту, то для наших клієнтів ми намагаємося рахувати як 5 календарних. І вже наприкінці при броні, ви отримуєте смс з точною датою, коли маєте прийти за грошима. Але бувають ситуації, коли 5й календарний день випадає на вихідний. Зрозуміло, що в цей день відділення не працюють, тому виходить, що згідно правил ДКБО ми можемо видати на 5й робочий день /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank написав:На що не йдемо заради клієнтів Але клієнт не розминеться з нами, бо він отримує смс повідомлення на який день йому приходити і він може отримати кошти. /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
"зоряний лорде підтримки" тільки не треба робити "круглі очі" які ви білі та пухнасті - давайте припиняти баловство та називати речі своїми іменами - п.4.2.7 ДКБО є дискримінаційним по відношенню до ваших вкладників, ним ваш банк намагаєтесь певним чином "хоч на 5 днів" обмежити конституційне право ваших клієнтів у користуванні власністю. Прописана там норма не має економічного підгрунтя - бо якщо банку треба 5 (та хай навіть 10) робочів днів для підготовки клієнту готівки у певному відділенні - то приймайте заявки за 5 (10) до закінчення депозиту - у банка є вся необхідна інформація щодо термінів дії угод та сум, належних для виплати. Дяка персмену - дискримінація ні мене, ні членів моєї родини поки не стосувалась, але вже щось таке він останнього разу намагався мені торочити. Поки до цього не дійшло, але як тільки банк затримає мені видачу депозиту, що закінчився більш ніж на 1 банківський день - будемо прощатися - левова частка коштів моїх та членів моєї родини менше ніж за 3 місяці покине банк з яким я співпрацюю більше 8 років. Тому якщо ви у підтримці дійсно впливова людина, а не просто "лорд по приколу у підпису" - донесіть будь ласка цю позицію до керівництва, яке затверджує дебільні дискримінаційні зміни до ДКБО. Якщо для банку покористуватись зайві 5 днів парою тисяч у валюті важливіше ніж мати сталі залишки на рахунках лояльного клієнта та членів його родини - значить голосуватимемо ногами. Доведіть на ділі що ви щось корисне робите заради клієнтів!
Вот та гривнекарта WHITE, которую дают с Альфе для открытия конвертационного депо - в табличке https://mustbe.ml/tables/p2p_sep - это она там как "Альфа-Пакетка" ? Если да - все ее данные в табличке по р2р и СЕП актуальны
А исходящие лимиты какие ( разовый/суточный/месячный) не покупки а именно переводы р2р : 25К ×25 раз ? СЕП : 50К/150К/200К ? правильно?
А финмон внутренний с каких цифр и действий тут возбуждается
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 17 бер, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Alien написав:Дяка персмену - дискримінація ні мене, ні членів моєї родини поки не стосувалась
До сьогоднішнього дня у мене теж не виникало проблем, але сьогодні персмен дуже вибачалася, бо за видачу з каси без замовлення суми більше 2000 (дві тисячі!) гривень почали наказувати кассирів, тому вона просила дзвонити і вона сама буде робити замовлення. Хотів зняти валюту, тому за гривню не цікавився. Але якщо введені такі обмеження по касі у гривні, банк або готується "на вихід з речами", або умисно створються умови для "бігства" клієнтів.
pepe написав:Але якщо введені такі обмеження по касі у гривні, банк або готується "на вихід з речами", або умисно створються умови для "бігства" клієнтів.
Всё таки не стоит путать конкретное отделение и весь банк. Отделение может и готовится. А то, что более-менее значимой суммы когда попало в кассе может не оказаться - это я в Алке и полтора года назад регулярно наступал. Поэтому съём, скажем, 50к грн до последнего момента быстро научился не откладывать. Так что давно она готовится "на выход с вещами". И все прочие банки тоже.
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 17 бер, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Alien Такі строки зараз через обмеження логістики. Ми вже зробили крок та зменшили тривалість замовлення до 5 робочих днів, у разі можливості видаємо за 5 календарних днів, в тому числі день в день якщо є наявна сума. В середньому по ринку зараз такі обставини, у майбутньому звичайно переглянемо як тільки ситуація покращиться Анастасія
yama Дивіденди не виплачуються акціонерам, податки ми сплачуємо в бюджет України. Так, ситуація з акціонерами неприємна, так швидко все не змінити. Ми залишаємось українським банком, підтримуємо Україну і ЗСУ. Волонтеримо та чекаємо на Перемогу. Анастасія
moveton написав:Всё таки не стоит путать конкретное отделение и весь банк. Отделение может и готовится. А то, что более-менее значимой суммы когда попало в кассе может не оказаться - это я в Алке и полтора года назад регулярно наступал. Поэтому съём, скажем, 50к грн до последнего момента быстро научился не откладывать. Так что давно она готовится "на выход с вещами". И все прочие банки тоже.
Раньше у меня никогда не возникало проблем в этом банке с гривной (и валютой тоже). Без предзаказа отдавали до 50 тыс. Теперь неловко было отказать, но валюту не отдали, а про гривню предупредили. Вспомнился Форвард. Он похоже начинал ограничения, не хотелось-бы повторения.