Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:17

Sense Bank написав: Alien Такі строки зараз через обмеження логістики. Ми вже зробили крок та зменшили тривалість замовлення до 5 робочих днів, у разі можливості видаємо за 5 календарних днів, в тому числі день в день якщо є наявна сума. В середньому по ринку зараз такі обставини, у майбутньому звичайно переглянемо як тільки ситуація покращиться

Анастасія Такі строки зараз через обмеження логістики. Ми вже зробили крок та зменшили тривалість замовлення до 5 робочих днів, у разі можливості видаємо за 5 календарних днів, в тому числі день в день якщо є наявна сума. В середньому по ринку зараз такі обставини, у майбутньому звичайно переглянемо як тільки ситуація покращитьсяАнастасія

Анастасіє ви мені пробачте але "обмеження логістики" - це все пречудова локшина на вуха тим, хто не має поняття на тому як працює "банківська логістика", скільки часу треба щоб підкрипити готівкою будь яке відділення банку в неокупованій частині Україні, та скільки часу у нормальних банках проходить від моменту подачі заявки клієнта до її виконання (причому якщо це депозит - усе робиться до часу його закінчення). На Вашу жаль я усе це знаю та розумію. Тому просто 1 питання яке зводить нанівець сенс усього того, що ви вище написали:Дайте будь ласка обґруновану відповідь на це питання. Адже все фантастично просто - якщо ви так піклуєтесь про клієнта, як пишете Ви або "лорд" - то зробіть так щоб терміни заявки були достатні і для вашої "логістики" і враховували інтереси клієнта. Чи може ви не достатньо відверті і реальна причина не в логістиці?То я ж і це розумію. Тому не треба хитрувати та вважати себе розумнішими за інших, бо не все те що пише підтримка банку тут та на інших ресурсах - є істиною. І багато людей, що Вас читає це розуміє