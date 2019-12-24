pepe написав:Вспомнился Форвард. Он похоже начинал ограничения, не хотелось-бы повторения.
Какие именно ограничения? Одно дело VAB, который месяц до окончательного банкротства разрешал снимать не более, чем по 1000 грн в день. Другой дело Сеня, где ограничения по сумме для физика довольно мягкие и всё, что он просит - предупреждать за несколько дней, чтобы смогли подвезти. Желание поменьше скирдовать наличку в отделениях на гипотетический случай, если вдруг прибежит тот, кому срочно надо, свойственно любому банку и всегда. Помню, десяток лет назад я в ОТП хотел продать какую-то смешную сумму наличных долларов типа нескольких сотен. Так пришлось потратить несколько часов, чтобы они меня зарегистрировали клиентом банка, обменяли на безнал и положили а счёт, чтобы я их смог завтра забрать, когда наличку подвезут. И ничего так, до сих пор "выходит с вещами".
Ну а что раньше везло и до 50к всегда отдавали так - это не более, чем везло. У меня не всегда так происходило и до войны в том числе. Бывало неоднократно, что и 10к в кассе не было - говорили приходить попозже, как наличку подвезут и это не всегда даже в тот же день. И банкомат пустой.
flysoulfly написав:Заранее спасибо за как можно более полный ответ!
Вот та гривнекарта WHITE, которую дают с Альфе для открытия конвертационного депо - в табличке https://mustbe.ml/tables/p2p_sep - это она там как "Альфа-Пакетка" ? Если да - все ее данные в табличке по р2р и СЕП актуальны
А исходящие лимиты какие ( разовый/суточный/месячный) не покупки а именно переводы р2р : 25К ×25 раз ? СЕП : 50К/150К/200К ? правильно?
А финмон внутренний с каких цифр и действий тут возбуждается
отправленный сейчас перевод СЕПом с другого банка сегодняшним оперднем на WHITE зайдет (чтоб гривнедепо онлайн успеть сегодня открыть).
Если гривнедепо онлайн открыть после(?)18:00 - то проценты с какого дня начнут начисляться с понедельника?
pepe написав:Вспомнился Форвард. Он похоже начинал ограничения, не хотелось-бы повторения.
Какие именно ограничения? ... Другой дело Сеня, где ограничения по сумме для физика довольно мягкие и всё, что он просит - предупреждать за несколько дней, чтобы смогли подвезти. Желание поменьше скирдовать наличку в отделениях на гипотетический случай, если вдруг прибежит тот, кому срочно надо, свойственно любому банку и всегда... Ну а что раньше везло и до 50к всегда отдавали так - это не более, чем везло...
Валютой депозитной банк хочет пользоватся нашару 5 дней, после окончания вклада.
Sense Bank написав:Alien Такі строки зараз через обмеження логістики. Ми вже зробили крок та зменшили тривалість замовлення до 5 робочих днів, у разі можливості видаємо за 5 календарних днів, в тому числі день в день якщо є наявна сума. В середньому по ринку зараз такі обставини, у майбутньому звичайно переглянемо як тільки ситуація покращиться Анастасія
Анастасіє ви мені пробачте але "обмеження логістики" - це все пречудова локшина на вуха тим, хто не має поняття на тому як працює "банківська логістика", скільки часу треба щоб підкрипити готівкою будь яке відділення банку в неокупованій частині Україні, та скільки часу у нормальних банках проходить від моменту подачі заявки клієнта до її виконання (причому якщо це депозит - усе робиться до часу його закінчення). На Вашу жаль я усе це знаю та розумію. Тому просто 1 питання яке зводить нанівець сенс усього того, що ви вище написали:
Якщо проблема дійсно лише в "логістиці" та банку з його "логістикою" треба дійсно 5 (хоч робочих, хоч календарних) днів на виконання заявки клієнта, то чому банк не приймає заявку клієнта за 5 робочих (або календарних) дні до закінчення депозиту?
Дайте будь ласка обґруновану відповідь на це питання. Адже все фантастично просто - якщо ви так піклуєтесь про клієнта, як пишете Ви або "лорд" - то зробіть так щоб терміни заявки були достатні і для вашої "логістики" і враховували інтереси клієнта. Чи може ви не достатньо відверті і реальна причина не в логістиці? То я ж і це розумію. Тому не треба хитрувати та вважати себе розумнішими за інших, бо не все те що пише підтримка банку тут та на інших ресурсах - є істиною. І багато людей, що Вас читає це розуміє
Дядьку, ну пожалійте Анастасію, ну нема ж нічого іншого у темниках у відповідь на ваше слушне питання. Ну це така політика керівництва, хай їм грець! 65 банків мають логістику, ну а от 66 не повезло <сарказм>
Amethyst написав:В Сенсі депо поточним днем відкривається до 23:45. СЕП працює 23/7
а чужой р2р проведут моментом, даже после 18:00 ? и далее - открытие с этой карты депо будет без теховера?
По пакетному Вайту все буде без проблем - там може бути овер але він по тарифам картки абсолютно безпечний для клієнта (за нього не передбачені санкції). Тому як тільки збільшиться авторизаційний залишок по картці - система вам відкрити депо дасть і це не матиме негативних наслідків
Amethyst написав:В Сенсі депо поточним днем відкривається до 23:45. СЕП працює 23/7
а чужой р2р проведут моментом, даже после 18:00 ? и далее - открытие с этой карты депо будет без теховера?
заскоки по р2р бувають, навіть по свому р2р. І на Пакетній може бути і овер, хоча вже рікяк кажуть, що не може ) Ну тоді в Чат можна скаржитися ) Відкрийте Хамелеон, жижитал, миттєва. Сьогодні там не дають кредліміту, зате вона заточена під Сенс - все миттєво) Не забудьте перекинулися на пуші, бо смски платні.