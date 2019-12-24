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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 687688689690>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:50

  pepe написав:Вспомнился Форвард. Он похоже начинал ограничения, не хотелось-бы повторения.

Какие именно ограничения? Одно дело VAB, который месяц до окончательного банкротства разрешал снимать не более, чем по 1000 грн в день. Другой дело Сеня, где ограничения по сумме для физика довольно мягкие и всё, что он просит - предупреждать за несколько дней, чтобы смогли подвезти. Желание поменьше скирдовать наличку в отделениях на гипотетический случай, если вдруг прибежит тот, кому срочно надо, свойственно любому банку и всегда. Помню, десяток лет назад я в ОТП хотел продать какую-то смешную сумму наличных долларов типа нескольких сотен. Так пришлось потратить несколько часов, чтобы они меня зарегистрировали клиентом банка, обменяли на безнал и положили а счёт, чтобы я их смог завтра забрать, когда наличку подвезут. И ничего так, до сих пор "выходит с вещами".

Ну а что раньше везло и до 50к всегда отдавали так - это не более, чем везло. У меня не всегда так происходило и до войны в том числе. Бывало неоднократно, что и 10к в кассе не было - говорили приходить попозже, как наличку подвезут и это не всегда даже в тот же день. И банкомат пустой.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:57

  flysoulfly написав:Заранее спасибо за как можно более полный ответ!

Вот та гривнекарта WHITE, которую дают с Альфе для открытия конвертационного депо - в табличке https://mustbe.ml/tables/p2p_sep - это она там как "Альфа-Пакетка" ?
Если да - все ее данные в табличке по р2р и СЕП актуальны :?:

А исходящие лимиты какие :?: ( разовый/суточный/месячный)
не покупки а именно переводы
р2р : 25К ×25 раз ?
СЕП : 50К/150К/200К ?
правильно?

А финмон внутренний с каких цифр и действий тут возбуждается :?:
отправленный сейчас перевод СЕПом с другого банка сегодняшним оперднем на WHITE зайдет :?: (чтоб гривнедепо онлайн успеть сегодня открыть).

Если гривнедепо онлайн открыть после(?)18:00 - то проценты с какого дня начнут начисляться :?:с понедельника?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:00

flysoulfly Пишу вам розгорнуту відповідь, про вас не забула
Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:01

  moveton написав:
  pepe написав:Вспомнился Форвард. Он похоже начинал ограничения, не хотелось-бы повторения.

Какие именно ограничения? ... Другой дело Сеня, где ограничения по сумме для физика довольно мягкие и всё, что он просит - предупреждать за несколько дней, чтобы смогли подвезти. Желание поменьше скирдовать наличку в отделениях на гипотетический случай, если вдруг прибежит тот, кому срочно надо, свойственно любому банку и всегда...
Ну а что раньше везло и до 50к всегда отдавали так - это не более, чем везло...

Валютой депозитной банк хочет пользоватся нашару 5 дней, после окончания вклада.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:09

Re: Sense Bank

В Сенсі депо поточним днем відкривається до 23:45.
СЕП працює 23/7

Фінмон не злий, але це залежить від Анкети )
От Фрод буває тупим в часто лочить у новачків тягнучки з Мумби, Райфу, Моні... навіть з Порі )

Вперде!
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 17 бер, 2023 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:17

  Sense Bank написав:Alien Такі строки зараз через обмеження логістики. Ми вже зробили крок та зменшили тривалість замовлення до 5 робочих днів, у разі можливості видаємо за 5 календарних днів, в тому числі день в день якщо є наявна сума. В середньому по ринку зараз такі обставини, у майбутньому звичайно переглянемо як тільки ситуація покращиться
Анастасія

Анастасіє ви мені пробачте але "обмеження логістики" - це все пречудова локшина на вуха тим, хто не має поняття на тому як працює "банківська логістика", скільки часу треба щоб підкрипити готівкою будь яке відділення банку в неокупованій частині Україні, та скільки часу у нормальних банках проходить від моменту подачі заявки клієнта до її виконання (причому якщо це депозит - усе робиться до часу його закінчення). На Вашу жаль я усе це знаю та розумію. Тому просто 1 питання яке зводить нанівець сенс усього того, що ви вище написали:

Якщо проблема дійсно лише в "логістиці" та банку з його "логістикою" треба дійсно 5 (хоч робочих, хоч календарних) днів на виконання заявки клієнта, то чому банк не приймає заявку клієнта за 5 робочих (або календарних) дні до закінчення депозиту?

Дайте будь ласка обґруновану відповідь на це питання. Адже все фантастично просто - якщо ви так піклуєтесь про клієнта, як пишете Ви або "лорд" - то зробіть так щоб терміни заявки були достатні і для вашої "логістики" і враховували інтереси клієнта. Чи може ви не достатньо відверті і реальна причина не в логістиці? ;) То я ж і це розумію. Тому не треба хитрувати та вважати себе розумнішими за інших, бо не все те що пише підтримка банку тут та на інших ресурсах - є істиною. І багато людей, що Вас читає це розуміє
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:21

Re: Sense Bank

Дядьку, ну пожалійте Анастасію, ну нема ж нічого іншого у темниках у відповідь на ваше слушне питання.
Ну це така політика керівництва, хай їм грець!
65 банків мають логістику, ну а от 66 не повезло <сарказм>
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:23

  Amethyst написав:В Сенсі депо поточним днем відкривається до 23:45.
СЕП працює 23/7
а чужой р2р проведут моментом, даже после 18:00 ?
и далее - открытие с этой карты депо будет без теховера?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:26

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:В Сенсі депо поточним днем відкривається до 23:45.
СЕП працює 23/7
а чужой р2р проведут моментом, даже после 18:00 ?
и далее - открытие с этой карты депо будет без теховера?

По пакетному Вайту все буде без проблем - там може бути овер але він по тарифам картки абсолютно безпечний для клієнта (за нього не передбачені санкції). Тому як тільки збільшиться авторизаційний залишок по картці - система вам відкрити депо дасть і це не матиме негативних наслідків
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:31

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:В Сенсі депо поточним днем відкривається до 23:45.
СЕП працює 23/7
а чужой р2р проведут моментом, даже после 18:00 ?
и далее - открытие с этой карты депо будет без теховера?
заскоки по р2р бувають, навіть по свому р2р. І на Пакетній може бути і овер, хоча вже рікяк кажуть, що не може )
Ну тоді в Чат можна скаржитися )
Відкрийте Хамелеон, жижитал, миттєва. Сьогодні там не дають кредліміту, зате вона заточена під Сенс - все миттєво)
Не забудьте перекинулися на пуші, бо смски платні.
Amethyst
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