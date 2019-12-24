Amethyst написав:Дядьку, ну пожалійте Анастасію, ну нема ж нічого іншого у темниках у відповідь на ваше слушне питання.
Не винуватий я я взагалі писав спочатку "лорду" - сподівався, на його благородне походження, але він бач чомусь за спідницю вирішив сховатись. Анастасіє - я перепрошую, я не настільки злий, просто трохи дістало коли Ваші колеги намагаються представляти, що порушення конституційного права клієнта, яким лишаються обмеження вашого банку по суті, це благо і досягнення банку - бо наразі порушення триває вже не 10, а лише 5 днів. Вибачте наболіло - не люблю коли так відверто глузують з клієнтів, кажучи на чорне біле.
- Фін моніторинг в середньому це 400 тис/місяць. - СЕП зарахування відбувається день в день, але все в першу чергу залежить від банку відправника так як не всі банки відправляють день в день/або не 23/7 як по СЕП. - Для фізичних осіб оформлення день в день з 00:00 до 23:45, ФОП - з 00:00 до 17:45, в інший час або вихідні - оформлення наступним робочим днем. - Відсотки нараховуються з наступного календарного дня після оформлення/поповнення коштів на депозит. Анастасія
Alien Скажу напряму та без якихось формальностей. Зараз через війну є проблеми з видачею валюти, логістика та багато інших сукупних питань. Я робила порівняльну характеристику, і зараз в багатьох банках немає 100% видачі день в день. (в залежності від міста) У нас в ДКБО стоїть 5 робочих днів, такі строки погодили. Ситуація зараз дозволяє видавати кошти до 5 календарних. Якщо сума не досить велика - день в день. Не кажу, що це кордони бажань клієнтів і ми супер молодці, але ми працюємо над цим, і це як перший крок у вирішенні цього питання. Далі буде краще, я впевнена. Анастасія
Sense Bank написав:Alien Скажу напряму та без якихось формальностей. Зараз через війну є проблеми з видачею валюти, логістика та багато інших сукупних питань. Я робила порівняльну характеристику, і зараз в багатьох банках немає 100% видачі день в день. (в залежності від міста) У нас в ДКБО стоїть 5 робочих днів, такі строки погодили. Ситуація зараз дозволяє видавати кошти до 5 календарних. Якщо сума не досить велика - день в день. Не кажу, що це кордони бажань клієнтів і ми супер молодці, але ми працюємо над цим, і це як перший крок у вирішенні цього питання. Далі буде краще, я впевнена. Анастасія
Анастасіє - добре - давайте я повірю, що наразі логістика "готівкового обігу" дійсно потребує 5 робочих днів (хоча мій власний досвід отримання валюти у прифронтовому Запоріжжі доводить зворотнє на прикладі щонайменше 10 різних банків в яких я отримував готівкову валюту за останні півроку), але ви так і не відповіли на моє питання. А в моєму повідомленні саме воно було визначальним (а не логістика). Отже з вашого дозволу я знову його продублюю:
Якщо проблема дійсно лише в "логістиці" та банку з його "логістикою" треба дійсно 5 (хоч робочих, хоч календарних) днів на виконання заявки клієнта, то чому банк не приймає заявку клієнта за 5 робочих (або календарних) дні до закінчення депозиту?