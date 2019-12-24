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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 687688689690

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:33

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Дядьку, ну пожалійте Анастасію, ну нема ж нічого іншого у темниках у відповідь на ваше слушне питання.
Не винуватий я :oops: я взагалі писав спочатку "лорду" - сподівався, на його благородне походження, але він бач чомусь за спідницю вирішив сховатись. :shock:
Анастасіє - я перепрошую, я не настільки злий, просто трохи дістало коли Ваші колеги намагаються представляти, що порушення конституційного права клієнта, яким лишаються обмеження вашого банку по суті, це благо і досягнення банку - бо наразі порушення триває вже не 10, а лише 5 днів. Вибачте наболіло - не люблю коли так відверто глузують з клієнтів, кажучи на чорне біле.:cry:
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:34

flysoulfly Ну табличка не наша тому важко буде порівняти, але з врахуванням що зазначено комісію за переказ - тоді так, це Вайт.

Ліміти додатку на перекази р2р - 29999 грн за одну операцію/50000 доба/місяць 100 тис, тобто окремо існує кількість операцій(загальна) і не прив'язана до суми. По СЕП все вірно ліміти такі, більш детально в статті: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360

- Фін моніторинг в середньому це 400 тис/місяць.
- СЕП зарахування відбувається день в день, але все в першу чергу залежить від банку відправника так як не всі банки відправляють день в день/або не 23/7 як по СЕП.
- Для фізичних осіб оформлення день в день з 00:00 до 23:45, ФОП - з 00:00 до 17:45, в інший час або вихідні - оформлення наступним робочим днем.
- Відсотки нараховуються з наступного календарного дня після оформлення/поповнення коштів на депозит.
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:42

Alien Скажу напряму та без якихось формальностей. Зараз через війну є проблеми з видачею валюти, логістика та багато інших сукупних питань. Я робила порівняльну характеристику, і зараз в багатьох банках немає 100% видачі день в день. (в залежності від міста)
У нас в ДКБО стоїть 5 робочих днів, такі строки погодили. Ситуація зараз дозволяє видавати кошти до 5 календарних. Якщо сума не досить велика - день в день.
Не кажу, що це кордони бажань клієнтів і ми супер молодці, але ми працюємо над цим, і це як перший крок у вирішенні цього питання. Далі буде краще, я впевнена.
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11561
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:49

  Sense Bank написав:Alien Скажу напряму та без якихось формальностей. Зараз через війну є проблеми з видачею валюти, логістика та багато інших сукупних питань. Я робила порівняльну характеристику, і зараз в багатьох банках немає 100% видачі день в день. (в залежності від міста)
У нас в ДКБО стоїть 5 робочих днів, такі строки погодили. Ситуація зараз дозволяє видавати кошти до 5 календарних. Якщо сума не досить велика - день в день.
Не кажу, що це кордони бажань клієнтів і ми супер молодці, але ми працюємо над цим, і це як перший крок у вирішенні цього питання. Далі буде краще, я впевнена.
Анастасія

Анастасіє - добре - давайте я повірю, що наразі логістика "готівкового обігу" дійсно потребує 5 робочих днів (хоча мій власний досвід отримання валюти у прифронтовому Запоріжжі доводить зворотнє на прикладі щонайменше 10 різних банків в яких я отримував готівкову валюту за останні півроку), але ви так і не відповіли на моє питання. А в моєму повідомленні саме воно було визначальним (а не логістика). Отже з вашого дозволу я знову його продублюю:

Якщо проблема дійсно лише в "логістиці" та банку з його "логістикою" треба дійсно 5 (хоч робочих, хоч календарних) днів на виконання заявки клієнта, то чому банк не приймає заявку клієнта за 5 робочих (або календарних) дні до закінчення депозиту?
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:51

Alien Питання не тільки в логістиці (як в транспортуванні коштів)
Востаннє редагувалось Sense Bank в П'ят 17 бер, 2023 16:59, всього редагувалось 4 разів.
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:55

Alien Логістика це не лише доставка валюти, а й закупівля, її має бути достатньо щоб закрити всі заявки.
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
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