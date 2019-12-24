Amethyst написав:Дядьку, ну пожалійте Анастасію, ну нема ж нічого іншого у темниках у відповідь на ваше слушне питання.
Не винуватий я я взагалі писав спочатку "лорду" - сподівався, на його благородне походження, але він бач чомусь за спідницю вирішив сховатись. Анастасіє - я перепрошую, я не настільки злий, просто трохи дістало коли Ваші колеги намагаються представляти, що порушення конституційного права клієнта, яким лишаються обмеження вашого банку по суті, це благо і досягнення банку - бо наразі порушення триває вже не 10, а лише 5 днів. Вибачте наболіло - не люблю коли так відверто глузують з клієнтів, кажучи на чорне біле.
- Фін моніторинг в середньому це 400 тис/місяць. - СЕП зарахування відбувається день в день, але все в першу чергу залежить від банку відправника так як не всі банки відправляють день в день/або не 23/7 як по СЕП. - Для фізичних осіб оформлення день в день з 00:00 до 23:45, ФОП - з 00:00 до 17:45, в інший час або вихідні - оформлення наступним робочим днем. - Відсотки нараховуються з наступного календарного дня після оформлення/поповнення коштів на депозит. Анастасія
Alien Скажу напряму та без якихось формальностей. Зараз через війну є проблеми з видачею валюти, логістика та багато інших сукупних питань. Я робила порівняльну характеристику, і зараз в багатьох банках немає 100% видачі день в день. (в залежності від міста) У нас в ДКБО стоїть 5 робочих днів, такі строки погодили. Ситуація зараз дозволяє видавати кошти до 5 календарних. Якщо сума не досить велика - день в день. Не кажу, що це кордони бажань клієнтів і ми супер молодці, але ми працюємо над цим, і це як перший крок у вирішенні цього питання. Далі буде краще, я впевнена. Анастасія
Sense Bank написав:Alien Скажу напряму та без якихось формальностей. Зараз через війну є проблеми з видачею валюти, логістика та багато інших сукупних питань. Я робила порівняльну характеристику, і зараз в багатьох банках немає 100% видачі день в день. (в залежності від міста) У нас в ДКБО стоїть 5 робочих днів, такі строки погодили. Ситуація зараз дозволяє видавати кошти до 5 календарних. Якщо сума не досить велика - день в день. Не кажу, що це кордони бажань клієнтів і ми супер молодці, але ми працюємо над цим, і це як перший крок у вирішенні цього питання. Далі буде краще, я впевнена. Анастасія
Анастасіє - добре - давайте я повірю, що наразі логістика "готівкового обігу" дійсно потребує 5 робочих днів (хоча мій власний досвід отримання валюти у прифронтовому Запоріжжі доводить зворотнє на прикладі щонайменше 10 різних банків в яких я отримував готівкову валюту за останні півроку), але ви так і не відповіли на моє питання. А в моєму повідомленні саме воно було визначальним (а не логістика). Отже з вашого дозволу я знову його продублюю:
Якщо проблема дійсно лише в "логістиці" та банку з його "логістикою" треба дійсно 5 (хоч робочих, хоч календарних) днів на виконання заявки клієнта, то чому банк не приймає заявку клієнта за 5 робочих (або календарних) дні до закінчення депозиту?
Sense Bank написав:Alien А я вам відповіла вже вище , що питання не тільки в логістиці, а в принципі в ситуації в країні. Тобто сукупно вся ситуація впливає на таке рішення
Вибачте не зрозумів як ситуація в країні може завадити банку, який намагається за вашими словами йти назустріч клієнтові, прописати в ДКБО наприклад таке:
"для отримання валюти в сумі від <будь яка сума на вибір банку> клієнт має подати заявку через один з таких каналів <перелік зручних банку способів комунікацій> за 5 робочих днів, при цьому валюта у відповідній сумі для отримання на момент подачі заявки має перебувати на будь-якому рахунку в банку (включаючи депозитні). По депозитних рахунках заявка може бути прийнята лише починаючи з дати виплати депозиту"
Все - логістика врахована, бо в неї є 5 днів на виконання заявки, клієнт задоволений бо отримав свої кошти вчасно, ситуація в країні - лишається дуже складною однак не завадить банку з честю виконати свої зобов'язання перед клієнтом. На завершення хочу сказати, що я є клієнтом багатьох банків і з точки зору логістики Запоріжжя з його постійними обстрілами С300 дуже складний регіон - однак жоден з банків у якого я замовляв і отримував валюту протягом останнього року не висував вимог подібних тому що робить зараз СЕНС. Дійсно через питання логістики ряд банків видають готівку найпізніше це наступного робочого дня після завершення депо, але у всіх банків які практикують приймання попередніх заявок по телефону або через месенджер заявку треба подати за 2-3 робочих дні до закінчення депо (а ряд банків на питання про замовлення навіть відповідає - замовляти не треба - валюта у достатній кількості у наявності ЗАВЖДИ). Виключення проект Тасу - Ізібанк - там треба замовляти валюту щонайменше за 2 понеділка до закінчення депо, але при цьому в день закінчення депо кошти отримати можна. То що не так з ситуацією в країні що вона чомусь впливає лише на Сенс, причому таким чином, що він не може дозволити собі неймовірну розкіш - піти назустріч клієнтам та почати приймати заявки за 5 днів до закінчення депо? А решта банків у цьому плані чомусь змогла врахувати і ситуацію, і логістику, і інтереси клієнта. Хоч стріляйте, не розумію, чим Сенс такий особливий, що не може зробити тем саме. Адже сподіваюсь, що Ви не мали на увазі під "в принципі ситуацією в країні" складнощі з платоспроможністю та/або ліквідністю суто одного банку, правда?
- Фін моніторинг в середньому це 400 тис/місяць. - СЕП зарахування відбувається день в день, але все в першу чергу залежить від банку відправника так як не всі банки відправляють день в день/або не 23/7 як по СЕП. - Для фізичних осіб оформлення день в день з 00:00 до 23:45, ФОП - з 00:00 до 17:45, в інший час або вихідні - оформлення наступним робочим днем. - Відсотки нараховуються з наступного календарного дня після оформлення/поповнення коштів на депозит. Анастасія
спасибо, но... везде обвес\обсчет\обман только 25000 грн ЗА ДЕНЬ можно списать с карты чужим р2р-сервисом- через 3 попытки разными полуподвисшими сервисами так признался ваш додаток ну зачем я тратил время?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 17 бер, 2023 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank написав:Alien Логістика це не лише доставка валюти, а й закупівля, її має бути достатньо щоб закрити всі заявки. Анастасія
Бачу поки я писав своє повідомлення, ви і попереднє повідомлення дещо змінили, і нове створили. Вибачте але наразі ви суперечите самі собі. Якщо пишете що в принципі і для замовлення і для транспортуванню банку достатньо 5 робочих днів (більшість банків вкладається у 2) - то якщо заявка буде за 5 робочих днів до закінчення депо, то у банку будуть ті самі 5 робочих днів на заявку та на транспортування, що й у випадку коли замовлення на ті ж 5 днів але в день закінчення депо. Тут як не крути - 5 днів у вас залізно буде у будь-якому разі на усю вашу логістику. Міняйте ДКБО та починайте приймати заявки завчасно! Лояльність клієнтів матимете набагато кращу ніж наразі!
Доброго вечора, шановні! В мене теж накопичилися запитання до кількох банків. Почнемо з нашої шановної Алли, чи то пак, із Сенсу. Вчора довелося мені, будучи поряд, зайти до відділення. І вирішив я спробувати зняти невеликий переказ з валютної карти (в мене ще Ультра, не переходив на Білу).
Одразу відчув, як погано без перс.менеджера. Минулого року восени зменшив обсяги своїх депозитів, у конверти тут не грався, і ... на 250к не тягну (трохи), отже, залишився "безпритульним". На моє питання, чи можна зняти кілька сотень (якщо точно, трохи більше 500) доларів з картки, операціоніст зробила великі очі і сказала: "Що ви! Треба лише замовляти! За 5 днів!" На спробу уточнити, може, хоч щось видадуть, відповіли: "Ні! Від 2000 грн (наче я сам це не знав) - лише через замовлення!" Є у касі щось ні для кого не призначене чи ні, можна щось отримати чи ні - не мало значення. Лише через замовлення! Згадую, як рік тому через персмена міг отримати " з порогу" до 1000$ практично у будь-який день, без попередження. Отже у банку готівка насправді є. І є в достатній кількості. Всі оці казочки про логістику і т.п, як тут вже досить детально пояснив колега Alien, - то для селян, які ні одного дня не стикалися з роботою готівкового обігу. Чесно кажучи, подивився я на це... і твердо вирішив: у липні, якщо банк доживе, заберу свою скриньку з доларами - і зроблю банкові па-па. Ні, картки закривати не буду, нехай будуть і кредитки (залишилась одна, ЕКО вмерла не своєю смертю), і пакет дебетовий, я навіть може колись 20 грн(чи скільки там зараз) на місяць заплачУ (і не заплАчу). Але грошей моїх в цьому банку вже напевно не буде. Так тримати мене за бидло я точно не дозволю.
І до речі...залишилось вже менше 4х місяців, питання: а як зараз забираюсь велику суму у валюті, де еквівалент більший, ніж 200к? Замовлення на 3 дні підряд, видача по ордеру від операціоніста ... чи як? Ну, щоб ще не довелось платити комісію за зняття депозиту. Дякую.