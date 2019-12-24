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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:32
Alien написав: Sense Bank написав:Alien
Логістика це не лише доставка валюти, а й закупівля, її має бути достатньо щоб закрити всі заявки.
Анастасія
Бачу поки я писав своє повідомлення, ви і попереднє повідомлення дещо змінили, і нове створили.
Вибачте але наразі ви суперечите самі собі. Якщо пишете що в принципі і для замовлення і для транспортуванню банку достатньо 5 робочих днів (більшість банків вкладається у 2) - то якщо заявка буде за 5 робочих днів до закінчення депо, то у банку будуть ті самі 5 робочих днів на заявку та на транспортування, що й у випадку коли замовлення на ті ж 5 днів але в день закінчення депо. Тут як не крути - 5 днів у вас залізно буде у будь-якому разі на усю вашу логістику. Міняйте ДКБО та починайте приймати заявки завчасно! Лояльність клієнтів матимете набагато кращу ніж наразі!
Бачимо, що тут дійсно та ситуація, яку варто обдумати. Ми постараємось змінити цей момент (що бронювання від дати закриття депозиту), але нічого дуже швидкого обіцяти не будемо
Строки з 10 робочих до 5 календарних вже зменшили, взяли до уваги ці зауваження.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:40
скотское отношение к клиентам говнобанка продолжается?
Тут уже сами признают, мол, мы барыги конечно.. мутим со сроками, но уже не такие барыги какими были ранее
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:41
Искатель написав:
Доброго вечора, шановні!
В мене теж накопичилися запитання до кількох банків. Почнемо з нашої шановної Алли, чи то пак, із Сенсу.
Вчора довелося мені, будучи поряд, зайти до відділення. І вирішив я спробувати зняти невеликий переказ з валютної карти (в мене ще Ультра, не переходив на Білу).
Одразу відчув, як погано без перс.менеджера. Минулого року восени зменшив обсяги своїх депозитів, у конверти тут не грався, і ... на 250к не тягну (трохи), отже, залишився "безпритульним".
На моє питання, чи можна зняти кілька сотень (якщо точно, трохи більше 500) доларів з картки, операціоніст зробила великі очі і сказала: "Що ви! Треба лише замовляти! За 5 днів!"
На спробу уточнити, може, хоч щось видадуть, відповіли: "Ні! Від 2000 грн (наче я сам це не знав) - лише через замовлення!"
Є у касі щось ні для кого не призначене чи ні, можна щось отримати чи ні - не мало значення. Лише через замовлення! Згадую, як рік тому через персмена міг отримати " з порогу" до 1000$ практично у будь-який день, без попередження.
Отже у банку готівка насправді є. І є в достатній кількості. Всі оці казочки про логістику і т.п, як тут вже досить детально пояснив колега Alien
, - то для селян, які ні одного дня не стикалися з роботою готівкового обігу.
Чесно кажучи, подивився я на це... і твердо вирішив: у липні, якщо банк доживе, заберу свою скриньку з доларами - і зроблю банкові па-па. Ні, картки закривати не буду, нехай будуть і кредитки (залишилась одна, ЕКО вмерла не своєю смертю), і пакет дебетовий, я навіть може колись 20 грн(чи скільки там зараз) на місяць заплачУ (і не заплАчу).
Але грошей моїх в цьому банку вже напевно не буде. Так тримати мене за бидло я точно не дозволю.
І до речі...залишилось вже менше 4х місяців, питання: а як зараз забираюсь велику суму у валюті, де еквівалент більший, ніж 200к? Замовлення на 3 дні підряд, видача по ордеру від операціоніста ... чи як? Ну, щоб ще не довелось платити комісію за зняття депозиту.
Дякую.
Готівка в касі може бути, але суми можуть бути заброньовані вже...Рік тому(до 24/02/2022) все було простіше, можна було і набагато більшу суму, ніж 1000$ знайти за 10 хвилин, зараз складніше
Про зняття більше 200 тис.. Якщо ліміт НБУ в 100 тис грн на добу по рахунку буде діяти, то це 3 бронювання на різні дні. Якщо зняття саме суми депозиту, то воно не тарифікується, до речі і більше 2х на місяць.
Все ще може змінитися, якщо мова про липень, тому краще вже ближче до дати уточнити
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:45
у додатку де саме ІВАN картрахунку скопіювати й інші реквизити ?
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