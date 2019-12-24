Искатель написав:

Доброго вечора, шановні!В мене теж накопичилися запитання до кількох банків. Почнемо з нашої шановної Алли, чи то пак, із Сенсу.Вчора довелося мені, будучи поряд, зайти до відділення. І вирішив я спробувати зняти невеликий переказ з валютної карти (в мене ще Ультра, не переходив на Білу).Одразу відчув, як погано без перс.менеджера. Минулого року восени зменшив обсяги своїх депозитів, у конверти тут не грався, і ... на 250к не тягну (трохи), отже, залишився "безпритульним".На моє питання, чи можна зняти кілька сотень (якщо точно, трохи більше 500) доларів з картки, операціоніст зробила великі очі і сказала: "Що ви! Треба лише замовляти! За 5 днів!"На спробу уточнити, може, хоч щось видадуть, відповіли: "Ні! Від 2000 грн (наче я сам це не знав) - лише через замовлення!"Є у касі щось ні для кого не призначене чи ні, можна щось отримати чи ні - не мало значення. Лише через замовлення! Згадую, як рік тому через персмена міг отримати " з порогу" до 1000$ практично у будь-який день, без попередження.Отже у банку готівка насправді є. І є в достатній кількості. Всі оці казочки про логістику і т.п, як тут вже досить детально пояснив колега, - то для селян, які ні одного дня не стикалися з роботою готівкового обігу.Чесно кажучи, подивився я на це... і твердо вирішив: у липні, якщо банк доживе, заберу свою скриньку з доларами - і зроблю банкові па-па. Ні, картки закривати не буду, нехай будуть і кредитки (залишилась одна, ЕКО вмерла не своєю смертю), і пакет дебетовий, я навіть може колись 20 грн(чи скільки там зараз) на місяць заплачУ (і не заплАчу).Але грошей моїх в цьому банку вже напевно не буде. Так тримати мене за бидло я точно не дозволю.І до речі...залишилось вже менше 4х місяців, питання: а як зараз забираюсь велику суму у валюті, де еквівалент більший, ніж 200к? Замовлення на 3 дні підряд, видача по ордеру від операціоніста ... чи як? Ну, щоб ще не довелось платити комісію за зняття депозиту.Дякую.