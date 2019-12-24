Sense Bank написав:Alien Логістика це не лише доставка валюти, а й закупівля, її має бути достатньо щоб закрити всі заявки. Анастасія
Бачу поки я писав своє повідомлення, ви і попереднє повідомлення дещо змінили, і нове створили. Вибачте але наразі ви суперечите самі собі. Якщо пишете що в принципі і для замовлення і для транспортуванню банку достатньо 5 робочих днів (більшість банків вкладається у 2) - то якщо заявка буде за 5 робочих днів до закінчення депо, то у банку будуть ті самі 5 робочих днів на заявку та на транспортування, що й у випадку коли замовлення на ті ж 5 днів але в день закінчення депо. Тут як не крути - 5 днів у вас залізно буде у будь-якому разі на усю вашу логістику. Міняйте ДКБО та починайте приймати заявки завчасно! Лояльність клієнтів матимете набагато кращу ніж наразі!
Бачимо, що тут дійсно та ситуація, яку варто обдумати. Ми постараємось змінити цей момент (що бронювання від дати закриття депозиту), але нічого дуже швидкого обіцяти не будемо Строки з 10 робочих до 5 календарних вже зменшили, взяли до уваги ці зауваження.
Искатель написав:Доброго вечора, шановні! В мене теж накопичилися запитання до кількох банків. Почнемо з нашої шановної Алли, чи то пак, із Сенсу. Вчора довелося мені, будучи поряд, зайти до відділення. І вирішив я спробувати зняти невеликий переказ з валютної карти (в мене ще Ультра, не переходив на Білу).
Одразу відчув, як погано без перс.менеджера. Минулого року восени зменшив обсяги своїх депозитів, у конверти тут не грався, і ... на 250к не тягну (трохи), отже, залишився "безпритульним". На моє питання, чи можна зняти кілька сотень (якщо точно, трохи більше 500) доларів з картки, операціоніст зробила великі очі і сказала: "Що ви! Треба лише замовляти! За 5 днів!" На спробу уточнити, може, хоч щось видадуть, відповіли: "Ні! Від 2000 грн (наче я сам це не знав) - лише через замовлення!" Є у касі щось ні для кого не призначене чи ні, можна щось отримати чи ні - не мало значення. Лише через замовлення! Згадую, як рік тому через персмена міг отримати " з порогу" до 1000$ практично у будь-який день, без попередження. Отже у банку готівка насправді є. І є в достатній кількості. Всі оці казочки про логістику і т.п, як тут вже досить детально пояснив колега Alien, - то для селян, які ні одного дня не стикалися з роботою готівкового обігу. Чесно кажучи, подивився я на це... і твердо вирішив: у липні, якщо банк доживе, заберу свою скриньку з доларами - і зроблю банкові па-па. Ні, картки закривати не буду, нехай будуть і кредитки (залишилась одна, ЕКО вмерла не своєю смертю), і пакет дебетовий, я навіть може колись 20 грн(чи скільки там зараз) на місяць заплачУ (і не заплАчу). Але грошей моїх в цьому банку вже напевно не буде. Так тримати мене за бидло я точно не дозволю.
І до речі...залишилось вже менше 4х місяців, питання: а як зараз забираюсь велику суму у валюті, де еквівалент більший, ніж 200к? Замовлення на 3 дні підряд, видача по ордеру від операціоніста ... чи як? Ну, щоб ще не довелось платити комісію за зняття депозиту. Дякую.
Готівка в касі може бути, але суми можуть бути заброньовані вже...Рік тому(до 24/02/2022) все було простіше, можна було і набагато більшу суму, ніж 1000$ знайти за 10 хвилин, зараз складніше Про зняття більше 200 тис.. Якщо ліміт НБУ в 100 тис грн на добу по рахунку буде діяти, то це 3 бронювання на різні дні. Якщо зняття саме суми депозиту, то воно не тарифікується, до речі і більше 2х на місяць.
Все ще може змінитися, якщо мова про липень, тому краще вже ближче до дати уточнити
Sense Bank написав:Готівка в касі може бути, але суми можуть бути заброньовані вже... ^Богдан
Ніхто навіть не намагався дізнатися у касі, чи є щось на видачу. Одразу з порогу сказали: "Немає, тільки замовляти". Ось про що була мова. І до речі, щодо дрібних. Колись отримати ті ж 537 було легко і просто, маю деякий запас 5 і одиничок завдяки Альфі. А тепер як з цим? Теж, як у Приваті, замовляти тільки кратно 100? Чи як? Ось цей момент проясніть, будьте ласкаві.
Sense Bank написав:Готівка в касі може бути, але суми можуть бути заброньовані вже... ^Богдан
Ніхто навіть не намагався дізнатися у касі, чи є щось на видачу. Одразу з порогу сказали: "Немає, тільки замовляти". Ось про що була мова. І до речі, щодо дрібних. Колись отримати ті ж 537 було легко і просто, маю деякий запас 5 і одиничок завдяки Альфі. А тепер як з цим? Теж, як у Приваті, замовляти тільки кратно 100? Чи як? Ось цей момент проясніть, будьте ласкаві.
На жаль є трохи "дефіцит" купюр "не по 100$", тому бронюємо і 537, але попереджаємо, 37 може не бути і тоді:перший варіант зняти 500 і 37 залишити на рахунку, або зняти 500 і 37 отримати еквівалентом в гривні.
Sense Bank написав:На жаль є трохи "дефіцит" купюр "не по 100$", тому бронюємо і 537, але попереджаємо, 37 може не бути і тоді:перший варіант зняти 500 і 37 залишити на рахунку, або зняти 500 і 37 отримати еквівалентом в гривні.
^Богдан
А варіант: принести із собою 63 долари (50+10+3х1) і додати до круглої суми чому не пропонуєте? Не хочу я нічого вам продавати за гривню