Sense Bank написав:На жаль є трохи "дефіцит" купюр "не по 100$", тому бронюємо і 537, але попереджаємо, 37 може не бути і тоді:перший варіант зняти 500 і 37 залишити на рахунку, або зняти 500 і 37 отримати еквівалентом в гривні.
^Богдан
А варіант: принести із собою 63 долари (50+10+3х1) і додати до круглої суми чому не пропонуєте? Не хочу я нічого вам продавати за гривню
Ну можна і таким пазлом скласти 600$ Але тут буде те, що треба забронювати для вас 6 стодоларових купюр, а якщо на рахунку тільки 5,37 купюр, то вже не можна Тому пишіть коли будете вже бронювати і обов'язково постараємось щось придумати, ну і може вже й не буде проблемою нам видати для вас "50+10+3х1" в липні
flysoulfly написав:Вот это вот всьо это ...натисніть та утримуйте ярлик рахунку, доки не з'явиться меню з доступними операціями. - это прям реально эксклюзив в простоте нахождения информации самостоятельно в банковских приложениях. Нигде больше нету.
Даа, це клас. Можна тапати і на ярлик на десктопі.. Тільки в один день може просто перестати працювати... ну проста на оппа
Amethyst написав:Та кидайте стороннім р2р, 90% що проканає
399999К по р2р ? та проканає...
По 30К- з 15 банок З Мона мона 6 разів по 30- пульнути Хоча з Моні можна і СЕПом.. по 150К точно відправляв до війни, за 1годинку може і дійде. З Райфа можна по 100К, але буде запит-підтвердження по телефону (
ПС. Ну ви і екстРемал -- таке придумати у тяпницю після 18:00
ППС. І пам'ятайте, що у Алки десь з 19:45 і до 20:30 може бути перезмінка лехтронів в АБС і все підвисає на годинку
flysoulfly написав:клиентское дело - скачать и го! на расслабоне, т.к. всьо продумано для простоты пользования юзера, а не как квэст (в данном случае - он по запоминанию "маршрута") Вот это вот всьо это:
...натисніть та утримуйте ярлик рахунку, доки не з'явиться меню з доступними операціями.
- это прям реально эксклюзив в простоте нахождения информации самостоятельно в банковских приложениях. Нигде такого больше нету. Плюсик дизайнерам за креатифф.
Ну можна і на рахунок просто натиснути (там вже номер картки буде), далі в правому верхньому кутку -> Інформація про рахунок -> QR-код і реквізити. Як зручніше
Искатель написав:А варіант: принести із собою 63 долари (50+10+3х1) і додати до круглої суми чому не пропонуєте?
З реальної практики останніх місяців - в моєму відділенні в касі завжди біли в наявності усі номінали доларів від 1 до 100, та усі номінали Євро від 5 до 100. Але й охоче приймали дрібні банкноти на здачу. Більше того - стосовно вашого прикладу коли людина прийла без замовлення - мав таку історію - замовив видачу Євро 2500 з хвостиком, прийшов отримувати - до спеціаліста - вона телефонує касиру, а та каже "а я на нього Євро не замовляла". Касир помилково переплутала і замовила на мене долари, а не ойро. Але (зненацько) у неї в касі на вільному залишку ніким не замовлена сума в Євро виявилась. Звичайно хтось скаже, що мені просто підфартило, але мені чомусь здається що певний резерв в кілька тисяч доларів та Євро в касі нормальних відділень (тих що мають сейфи чи сховища для нічного зберігання готівки) є завжди. Втім звичайним клієнтам про наявність такого резерву працівники банку ніколи не повідомлять. І останнє - щодо вашого питання як забирати депо 200к+ в еквіваленті. Так необхідне замовлення на 3 різні робочі дні. Кожного разу йти за ордером до менеджера, нагадувати йому що це видача депозитних грошей - і можна знімати без комісу і більше 2 разів на місяць. Причому враховуйте оскільки у вас буде валюта - Сенс ще й створює штучні складнощі, щоб ви забирали кошти якомога довше. Так при тому що НБУ дозволяє видавати з клієнтських рахунків кошти в еквіваленті до 100000 по курсу НБУ на день - Сенс банк дає змогу зняти в один день не більше 2500 Євро або 2600 доларів і ні центом більше - хоча це суттєво менше 100000 грн. по курсу НБУ. Тому якщо у вас навіть депозит буде на суму близьку але меншу 200000 грн. - вам усе одно прийдеться знімати її за 3 рази. Така вона - сенсівська турбота про клієнтів ;(
flysoulfly написав:клиентское дело - скачать и го! на расслабоне, т.к. всьо продумано для простоты пользования юзера, а не как квэст (в данном случае - он по запоминанию "маршрута") Вот это вот всьо это:
...натисніть та утримуйте ярлик рахунку, доки не з'явиться меню з доступними операціями.
- это прям реально эксклюзив в простоте нахождения информации самостоятельно в банковских приложениях. Нигде такого больше нету. Плюсик дизайнерам за креатифф.
Ну можна і на рахунок просто натиснути (там вже номер картки буде), далі в правому верхньому кутку -> Інформація про рахунок -> QR-код і реквізити. Як зручніше
Є небізпідставна підозра, що 99,99% від ЦА Sense-додатку НІ-КО-ЛИ не користувалися ІBAN-ами своїх Сенс-рахунків