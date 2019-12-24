Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:59

Искатель написав: А варіант: принести із собою 63 долари (50+10+3х1) і додати до круглої суми чому не пропонуєте? А варіант: принести із собою 63 долари (50+10+3х1) і додати до круглої суми чому не пропонуєте?

З реальної практики останніх місяців - в моєму відділенні в касі завжди біли в наявності усі номінали доларів від 1 до 100, та усі номінали Євро від 5 до 100. Але й охоче приймали дрібні банкноти на здачу.Більше того - стосовно вашого прикладу коли людина прийла без замовлення - мав таку історію - замовив видачу Євро 2500 з хвостиком, прийшов отримувати - до спеціаліста - вона телефонує касиру, а та каже "а я на нього Євро не замовляла". Касир помилково переплутала і замовила на мене долари, а не ойро. Але (зненацько) у неї в касі на вільному залишку ніким не замовлена сума в Євро виявилась. Звичайно хтось скаже, що мені просто підфартило, але мені чомусь здається що певний резерв в кілька тисяч доларів та Євро в касі нормальних відділень (тих що мають сейфи чи сховища для нічного зберігання готівки) є завжди. Втім звичайним клієнтам про наявність такого резерву працівники банку ніколи не повідомлять.І останнє - щодо вашого питання як забирати депо 200к+ в еквіваленті. Так необхідне замовлення на 3 різні робочі дні. Кожного разу йти за ордером до менеджера, нагадувати йому що це видача депозитних грошей - і можна знімати без комісу і більше 2 разів на місяць.Причому враховуйте оскільки у вас буде валюта - Сенс ще й створює штучні складнощі, щоб ви забирали кошти якомога довше. Так при тому що НБУ дозволяє видавати з клієнтських рахунків кошти в еквіваленті до 100000 по курсу НБУ на день - Сенс банк дає змогу зняти в один день не більше 2500 Євро або 2600 доларів і ні центом більше - хоча це суттєво менше 100000 грн. по курсу НБУ. Тому якщо у вас навіть депозит буде на суму близьку але меншу 200000 грн. - вам усе одно прийдеться знімати її за 3 рази. Така вона - сенсівська турбота про клієнтів ;(