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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 690691692693694>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:15

  Искатель написав:
  Sense Bank написав:На жаль є трохи "дефіцит" купюр "не по 100$", тому бронюємо і 537, але попереджаємо, 37 може не бути і тоді:перший варіант зняти 500 і 37 залишити на рахунку, або зняти 500 і 37 отримати еквівалентом в гривні.

^Богдан

А варіант: принести із собою 63 долари (50+10+3х1) і додати до круглої суми чому не пропонуєте? Не хочу я нічого вам продавати за гривню :lol:

Ну можна і таким пазлом скласти 600$ :) Але тут буде те, що треба забронювати для вас 6 стодоларових купюр, а якщо на рахунку тільки 5,37 купюр, то вже не можна :cry: Тому пишіть коли будете вже бронювати і обов'язково постараємось щось придумати, ну і може вже й не буде проблемою нам видати для вас "50+10+3х1" в липні

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:31

  moveton написав:
  flysoulfly написав::?:
у додатку де саме ІВАN картрахунку скопіювати й інші реквизити ?

А то не клиентское это дело - FAQ читать.
эбсолютли!
клиентское дело - скачать и го!
на расслабоне,
т.к. всьо продумано для простоты пользования юзера, а не как квэст (в данном случае - он по запоминанию "маршрута")
Вот это вот всьо это:
...натисніть та утримуйте ярлик рахунку, доки не з'явиться меню з доступними операціями.
- это прям реально эксклюзив в простоте нахождения информации самостоятельно в банковских приложениях.
Нигде такого больше нету. Плюсик дизайнерам за креатифф. :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:35

Re: Sense Bank

  flysoulfly написав:Вот это вот всьо это
...натисніть та утримуйте ярлик рахунку, доки не з'явиться меню з доступними операціями.
- это прям реально эксклюзив в простоте нахождения информации самостоятельно в банковских приложениях.
Нигде больше нету.
Даа, це клас. Можна тапати і на ярлик на десктопі..
Тільки в один день може просто перестати працювати... ну проста на оппа :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:38

  Amethyst написав:Та кидайте стороннім р2р, 90% що проканає 8)
399999К по р2р ? та проканає... :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 1767
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:42

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Та кидайте стороннім р2р, 90% що проканає
399999К по р2р ? та проканає... :)

По 30К- з 15 банок :mrgreen:
З Мона мона 6 разів по 30- пульнути :)
Хоча з Моні можна і СЕПом.. по 150К точно відправляв до війни, за 1годинку може і дійде.
З Райфа можна по 100К, але буде запит-підтвердження по телефону (

ПС. Ну ви і екстРемал -- таке придумати у тяпницю після 18:00 :mrgreen:

ППС. І пам'ятайте, що у Алки десь з 19:45 і до 20:30 може бути перезмінка лехтронів в АБС і все підвисає на годинку :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:48

  flysoulfly написав:- это прям реально эксклюзив в простоте нахождения информации самостоятельно в банковских приложениях.
Нигде такого больше нету. Плюсик дизайнерам за креатифф. :twisted:

То ли дело Укргаз, где IBAN или номер карты предполагается читать отправкой его в мессенджер (периодически промахиваюсь и отправляю не себе). Или TAS2You, где IBAN виден только в выписке :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:59

  flysoulfly написав:клиентское дело - скачать и го!
на расслабоне,
т.к. всьо продумано для простоты пользования юзера, а не как квэст (в данном случае - он по запоминанию "маршрута")
Вот это вот всьо это:
...натисніть та утримуйте ярлик рахунку, доки не з'явиться меню з доступними операціями.
- это прям реально эксклюзив в простоте нахождения информации самостоятельно в банковских приложениях.
Нигде такого больше нету. Плюсик дизайнерам за креатифф. :twisted:

Ну можна і на рахунок просто натиснути (там вже номер картки буде), далі в правому верхньому кутку -> Інформація про рахунок -> QR-код і реквізити. Як зручніше :)

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:59

Re: Sense Bank

  Искатель написав:А варіант: принести із собою 63 долари (50+10+3х1) і додати до круглої суми чому не пропонуєте?

З реальної практики останніх місяців - в моєму відділенні в касі завжди біли в наявності усі номінали доларів від 1 до 100, та усі номінали Євро від 5 до 100. Але й охоче приймали дрібні банкноти на здачу.
Більше того - стосовно вашого прикладу коли людина прийла без замовлення - мав таку історію - замовив видачу Євро 2500 з хвостиком, прийшов отримувати - до спеціаліста - вона телефонує касиру, а та каже "а я на нього Євро не замовляла". Касир помилково переплутала і замовила на мене долари, а не ойро. Але (зненацько) у неї в касі на вільному залишку ніким не замовлена сума в Євро виявилась. Звичайно хтось скаже, що мені просто підфартило, але мені чомусь здається що певний резерв в кілька тисяч доларів та Євро в касі нормальних відділень (тих що мають сейфи чи сховища для нічного зберігання готівки) є завжди. Втім звичайним клієнтам про наявність такого резерву працівники банку ніколи не повідомлять.
І останнє - щодо вашого питання як забирати депо 200к+ в еквіваленті. Так необхідне замовлення на 3 різні робочі дні. Кожного разу йти за ордером до менеджера, нагадувати йому що це видача депозитних грошей - і можна знімати без комісу і більше 2 разів на місяць.
Причому враховуйте оскільки у вас буде валюта - Сенс ще й створює штучні складнощі, щоб ви забирали кошти якомога довше. Так при тому що НБУ дозволяє видавати з клієнтських рахунків кошти в еквіваленті до 100000 по курсу НБУ на день - Сенс банк дає змогу зняти в один день не більше 2500 Євро або 2600 доларів і ні центом більше - хоча це суттєво менше 100000 грн. по курсу НБУ. Тому якщо у вас навіть депозит буде на суму близьку але меншу 200000 грн. - вам усе одно прийдеться знімати її за 3 рази. Така вона - сенсівська турбота про клієнтів ;(
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:05

  Sense Bank написав:
  flysoulfly написав:клиентское дело - скачать и го!
на расслабоне,
т.к. всьо продумано для простоты пользования юзера, а не как квэст (в данном случае - он по запоминанию "маршрута")
Вот это вот всьо это:
...натисніть та утримуйте ярлик рахунку, доки не з'явиться меню з доступними операціями.
- это прям реально эксклюзив в простоте нахождения информации самостоятельно в банковских приложениях.
Нигде такого больше нету. Плюсик дизайнерам за креатифф. :twisted:
Ну можна і на рахунок просто натиснути (там вже номер картки буде), далі в правому верхньому кутку -> Інформація про рахунок -> QR-код і реквізити. Як зручніше

Є небізпідставна підозра, що 99,99% від ЦА Sense-додатку НІ-КО-ЛИ не користувалися ІBAN-ами своїх Сенс-рахунків :)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:23

  moveton написав:То ли дело Укргаз, где IBAN или номер карты предполагается читать отправкой его в мессенджер (периодически промахиваюсь и отправляю не себе). Или TAS2You, где IBAN виден только в выписке :mrgreen:
про ИБАН-Газ не помню, а номер карты там копируется простейше,
А кучу СЭПов из разных банок прислал я на Тасю, скопировав ибан один первый раз и создав шаблоны везде заранее.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 17 бер, 2023 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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